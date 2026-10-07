Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб.
В наличии
Код товара: 345561
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 060 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Максимальный воздухообмен
350 м3/час
Мощность обогрева
16 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Ширина, см
30
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х19
Вес, кг.
4.4
Описание товара Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый
Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 16 633445020 предназначена для обогрева проветриваемых помещений площадьюдо 16 кв.м. Данное оборудование укомплектовано газовым шлангом длиной 1,5 метра и редуктором. Для удобства транспортировки предусмотрен ручка на корпусе пушки. Для безопасной эксплуатации пушка имеет защиту от перегрева и утечки газа.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка газовая
Максимальный воздухообмен
350 м3/час
Мощность обогрева
16 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка мощности
нет
Ширина, см
30
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 16 633445020 предназначена для обогрева проветриваемых помещений площадьюдо 16 кв.м. Данное оборудование укомплектовано газовым шлангом длиной 1,5 метра и редуктором. Для удобства транспортировки предусмотрен ручка на корпусе пушки. Для безопасной эксплуатации пушка имеет защиту от перегрева и утечки газа.
Пушка тепловая газовая Patriot GS 16 633445020 оранжевый - стоимость товара 6060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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