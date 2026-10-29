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Ирригатор Revyline RL 450 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Revyline RL 450 Black

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Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 1
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 2
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 3
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 4
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 5
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 6
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 7
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 8
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 9
Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 1
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 2
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 3
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 4
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 5
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 6
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 7
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 8
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 9
  • Ирригатор Revyline RL 450 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 339363
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ирригатор Revyline RL 450 Black
6 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Revyline
Тип товара
Ирригатор
Размеры в упаковке, см
25х12х8
Вес, г.
443

Описание товара Ирригатор Revyline RL 450 Black

Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.

Отзывы о товаре Ирригатор Revyline RL 450 Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Revyline
Тип товара
Ирригатор
Описание
Ирригатор Revyline RL 450 представлен в элегантном серебристом корпусе с широкой ручкой, удобной для удержания. Портативное устройство оснащено емкостью на 240 мл для пульсирующей подачи воды при скорости 1700 пульс/мин. Прибор дополнен пятью режимами и пятью насадками: 2 для ирригации, ортодонтальная, пародонтальная и щетка для чистки языка. Устройство Revyline RL 450 позволяет сделать на насадках маркерные пометки, чтобы каждый член семьи знал, где находится его щетка. Работа осуществляется от аккумулятора с ярким индикатором, требующего для полной зарядки всего 5 часов. Базовая комплектация дополнена USB-кабелем и удобным для хранения дорожным футляром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ирригатор Revyline RL 450 Black - стоимость товара 6120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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