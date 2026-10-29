Фрезер Makita PJ7000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 760 руб.
В наличии
Код товара: 33626
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х26х21
Вес, кг.
5.38
Описание товара Фрезер Makita PJ7000
Шпоночный фрезер Makita PJ7000 имеет мощный двигатель на 710 Вт. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену фрезы. Пылесборник обеспечивает чистоту на рабочем месте. Есть возможность точного выбора нужной глубины обработки в пределах от 0 до 20 миллиметров. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Видео:
Видеообзор на Фрезер Makita PJ7000
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Шпоночный фрезер Makita PJ7000 имеет мощный двигатель на 710 Вт. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену фрезы. Пылесборник обеспечивает чистоту на рабочем месте. Есть возможность точного выбора нужной глубины обработки в пределах от 0 до 20 миллиметров. Данная модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Видео:
Видеообзор на Фрезер Makita PJ7000
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Фрезер Makita PJ7000 – стоимость товара 16760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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