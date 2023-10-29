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Камера заднего вида ACV DVC-002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера заднего вида ACV DVC-002

17 Отзывы
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Камера заднего вида ACV DVC-002
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
2 746 руб.  3 492 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 307012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Камера заднего вида ACV DVC-002
2 746 руб. -21%
3 492 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC/PAL
Разрешение съемки
640х480
Тип установки
универсальная
Угол обзора
140°
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х6
Вес, г.
250

Описание товара Камера заднего вида ACV DVC-002

Камера заднего вида универсальная ACV DVC-002 подходит для всех моделей автомобиля и обеспечивает водителя дополнительным обзором. Такой аксессуар станет незаменимым помощником при парковке или при маневрах в ограниченном пространстве. Камера исполнена в прочном корпусе с влагозащитой IP 67, не боится негативных воздействий окружающей среды, влаги, ветра и отрицательных температур. Тип крепления - на шпильке. Внутри микропроцессор SONY и сенсор CMOS, благодаря чему устройство передает качественную картинку, на которой видны все детали даже при плохих условиях освещенности. Угла обзора 140 градусов вполне достаточно для комфортного маневрирования. Камера совместима с головными устройствами, поддерживающими данную опцию, а также с любыми автомобильными мониторами.

Отзывы о товаре Камера заднего вида ACV DVC-002

Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Рамиль Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на ниву , поставил и доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2022
сергей т.

Достоинства:


Комментарий:
отлично видно и днем и ночью.советую
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2022
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в фирменной коробке на камере отсутствует надпись ACV. Работает нареканий вроде нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2022
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, пока все устраивает. В дождь парковаться значительно удобнее. Установка зависит от автомобиля. Муж немного повозился - результат очень радует. Не жалеем, что купили.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
еще не подключал, но выглядит надежно
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ооочень хороши камера, качественная картинка, советую
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая камера, не могли долго подобрать чтоб видео выводилось на экран, так как магнитола не на androide, эта камера подошла отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, брал вместе с магнитолой ACV, получилось намного дешевле, если брать отдельно, то дороговато
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2022
Ковалева Ксения

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2022
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Камеру брал для микроавтобуа отсюда получилась небольшая проблема с длинной кабеля. 5.5 метров не хватило, одновременно заказал 10 метровый кабель с двух сторон (тюльпаны).он не подошел, будте внимательны не повторяйте мои ошибки. Теперь о достоинствах. большой плюс в монтажном отверстии в 5мм через него проходит и кабель и болт крепежа (не нужно ни чего мудрить). Хорошая четкая картинка. На машине смотрится аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2022
Кольцов Николай Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
в целом очень доволен, ночью видно очень хорошо, днем засветов нет, углы обзора отличные
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2022
Азнаев М.

Достоинства:


Комментарий:
как вариант, советую, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2022
Прокопенко Максим

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел, но не подошло. Пришлось продать.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2021
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит дороже, чем обычные пластмассовые. Вместе с головой вышло выгодно, отдельно за 2,8к не брал бы, по изображению такое же как и дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2021
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали вместе с магнитолой этого же производителя, все работает отлично. Установка простая. Показывает четко даже в мороз -20.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2021
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
брал с магнитолой по акции я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2021
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Долго искал камеру, остановился на этой фирме. Не пожалел. Качество ночью просто идеальное. Не тормозит, всегда четко показывает. Холод выдержала)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Класс влагозащищенности
IP67
Поддержка профилей
NTSC/PAL
Разрешение съемки
640х480
Тип установки
универсальная
Угол обзора
140°
Страна производитель
Китай
Описание
Камера заднего вида универсальная ACV DVC-002 подходит для всех моделей автомобиля и обеспечивает водителя дополнительным обзором. Такой аксессуар станет незаменимым помощником при парковке или при маневрах в ограниченном пространстве. Камера исполнена в прочном корпусе с влагозащитой IP 67, не боится негативных воздействий окружающей среды, влаги, ветра и отрицательных температур. Тип крепления - на шпильке. Внутри микропроцессор SONY и сенсор CMOS, благодаря чему устройство передает качественную картинку, на которой видны все детали даже при плохих условиях освещенности. Угла обзора 140 градусов вполне достаточно для комфортного маневрирования. Камера совместима с головными устройствами, поддерживающими данную опцию, а также с любыми автомобильными мониторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2023
Рамиль Х.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на ниву , поставил и доволен
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2022
сергей т.

Достоинства:


Комментарий:
отлично видно и днем и ночью.советую
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2022
Кирилл С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в фирменной коробке на камере отсутствует надпись ACV. Работает нареканий вроде нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2022
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, пока все устраивает. В дождь парковаться значительно удобнее. Установка зависит от автомобиля. Муж немного повозился - результат очень радует. Не жалеем, что купили.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
еще не подключал, но выглядит надежно
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ооочень хороши камера, качественная картинка, советую
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая камера, не могли долго подобрать чтоб видео выводилось на экран, так как магнитола не на androide, эта камера подошла отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2022
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упаковано, брал вместе с магнитолой ACV, получилось намного дешевле, если брать отдельно, то дороговато
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2022
Ковалева Ксения

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2022
Андрей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Камеру брал для микроавтобуа отсюда получилась небольшая проблема с длинной кабеля. 5.5 метров не хватило, одновременно заказал 10 метровый кабель с двух сторон (тюльпаны).он не подошел, будте внимательны не повторяйте мои ошибки. Теперь о достоинствах. большой плюс в монтажном отверстии в 5мм через него проходит и кабель и болт крепежа (не нужно ни чего мудрить). Хорошая четкая картинка. На машине смотрится аккуратно.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2022
Кольцов Николай Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
в целом очень доволен, ночью видно очень хорошо, днем засветов нет, углы обзора отличные
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2022
Азнаев М.

Достоинства:


Комментарий:
как вариант, советую, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2022
Прокопенко Максим

Достоинства:


Комментарий:
Приобрел, но не подошло. Пришлось продать.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2021
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит дороже, чем обычные пластмассовые. Вместе с головой вышло выгодно, отдельно за 2,8к не брал бы, по изображению такое же как и дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2021
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали вместе с магнитолой этого же производителя, все работает отлично. Установка простая. Показывает четко даже в мороз -20.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2021
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
брал с магнитолой по акции я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2021
Эдуард Д.

Достоинства:


Комментарий:
Долго искал камеру, остановился на этой фирме. Не пожалел. Качество ночью просто идеальное. Не тормозит, всегда четко показывает. Холод выдержала)


Камера заднего вида ACV DVC-002 – стоимость товара 2746 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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