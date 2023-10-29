Камера заднего вида ACV DVC-002
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Характеристики
Описание товара Камера заднего вида ACV DVC-002
Камера заднего вида универсальная ACV DVC-002 подходит для всех моделей автомобиля и обеспечивает водителя дополнительным обзором. Такой аксессуар станет незаменимым помощником при парковке или при маневрах в ограниченном пространстве. Камера исполнена в прочном корпусе с влагозащитой IP 67, не боится негативных воздействий окружающей среды, влаги, ветра и отрицательных температур. Тип крепления - на шпильке. Внутри микропроцессор SONY и сенсор CMOS, благодаря чему устройство передает качественную картинку, на которой видны все детали даже при плохих условиях освещенности. Угла обзора 140 градусов вполне достаточно для комфортного маневрирования. Камера совместима с головными устройствами, поддерживающими данную опцию, а также с любыми автомобильными мониторами.
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Достоинства:
Комментарий:
Купил на ниву , поставил и доволен
Достоинства:
Комментарий:
отлично видно и днем и ночью.советую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в фирменной коробке на камере отсутствует надпись ACV. Работает нареканий вроде нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, пока все устраивает. В дождь парковаться значительно удобнее. Установка зависит от автомобиля. Муж немного повозился - результат очень радует. Не жалеем, что купили.
Достоинства:
Комментарий:
еще не подключал, но выглядит надежно
Достоинства:
Комментарий:
Ооочень хороши камера, качественная картинка, советую
Достоинства:
Комментарий:
хорошая камера, не могли долго подобрать чтоб видео выводилось на экран, так как магнитола не на androide, эта камера подошла отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, брал вместе с магнитолой ACV, получилось намного дешевле, если брать отдельно, то дороговато
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Камеру брал для микроавтобуа отсюда получилась небольшая проблема с длинной кабеля. 5.5 метров не хватило, одновременно заказал 10 метровый кабель с двух сторон (тюльпаны).он не подошел, будте внимательны не повторяйте мои ошибки. Теперь о достоинствах. большой плюс в монтажном отверстии в 5мм через него проходит и кабель и болт крепежа (не нужно ни чего мудрить). Хорошая четкая картинка. На машине смотрится аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
в целом очень доволен, ночью видно очень хорошо, днем засветов нет, углы обзора отличные
Достоинства:
Комментарий:
как вариант, советую, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел, но не подошло. Пришлось продать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит дороже, чем обычные пластмассовые. Вместе с головой вышло выгодно, отдельно за 2,8к не брал бы, по изображению такое же как и дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Брали вместе с магнитолой этого же производителя, все работает отлично. Установка простая. Показывает четко даже в мороз -20.
Достоинства:
Комментарий:
брал с магнитолой по акции я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал камеру, остановился на этой фирме. Не пожалел. Качество ночью просто идеальное. Не тормозит, всегда четко показывает. Холод выдержала)
Отзывы о товаре Камера заднего вида ACV DVC-002
Достоинства:
Комментарий:
Купил на ниву , поставил и доволен
Достоинства:
Комментарий:
отлично видно и днем и ночью.советую
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в фирменной коробке на камере отсутствует надпись ACV. Работает нареканий вроде нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, пока все устраивает. В дождь парковаться значительно удобнее. Установка зависит от автомобиля. Муж немного повозился - результат очень радует. Не жалеем, что купили.
Достоинства:
Комментарий:
еще не подключал, но выглядит надежно
Достоинства:
Комментарий:
Ооочень хороши камера, качественная картинка, советую
Достоинства:
Комментарий:
хорошая камера, не могли долго подобрать чтоб видео выводилось на экран, так как магнитола не на androide, эта камера подошла отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано, брал вместе с магнитолой ACV, получилось намного дешевле, если брать отдельно, то дороговато
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Камеру брал для микроавтобуа отсюда получилась небольшая проблема с длинной кабеля. 5.5 метров не хватило, одновременно заказал 10 метровый кабель с двух сторон (тюльпаны).он не подошел, будте внимательны не повторяйте мои ошибки. Теперь о достоинствах. большой плюс в монтажном отверстии в 5мм через него проходит и кабель и болт крепежа (не нужно ни чего мудрить). Хорошая четкая картинка. На машине смотрится аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
в целом очень доволен, ночью видно очень хорошо, днем засветов нет, углы обзора отличные
Достоинства:
Комментарий:
как вариант, советую, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел, но не подошло. Пришлось продать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит дороже, чем обычные пластмассовые. Вместе с головой вышло выгодно, отдельно за 2,8к не брал бы, по изображению такое же как и дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Брали вместе с магнитолой этого же производителя, все работает отлично. Установка простая. Показывает четко даже в мороз -20.
Достоинства:
Комментарий:
брал с магнитолой по акции я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал камеру, остановился на этой фирме. Не пожалел. Качество ночью просто идеальное. Не тормозит, всегда четко показывает. Холод выдержала)