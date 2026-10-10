Зеркало с монитором ACV GM43 без крепежа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
В наличии
Код товара: 305626
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный монитор
Видеовходы
композитный
Диагональ, дюйм
4
Комплектация
зеркало, упаковка, документация
Особенности
универсальное крепление на штатное зеркало
Поддержка стандартов
PAL, NTSC
Габаритные размеры, мм
30x10x70
Разрешение
800x480
Формат дисплея
16:9
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
20х12х1
Вес, г.
200
Описание товара Зеркало с монитором ACV GM43 без крепежа
Штатное зеркало со встроенным монитором 4.3 для видеорегистратора или камеры заднего вида. Комплектуется специальными крепежами под каждую модель автомобиля. Монитор имеет поляризационный эффект (отраженный свет фар не слепит водителя). ACV GM 43- универсальное зеркало и монитор, который станет для водителя превосходным помощником. По конструкции это стандартное штатное зеркало, с другой стороны – полноценный монитор на котором можно просматривать видео с камеры или видеорегистратора. Картинка включается при переключении на заднюю передачу, в остальное время элемент выполняет свое прямое назначение.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Автомобильный монитор
Видеовходы
композитный
Диагональ, дюйм
4
Комплектация
зеркало, упаковка, документация
Особенности
универсальное крепление на штатное зеркало
Поддержка стандартов
PAL, NTSC
Габаритные размеры, мм
30x10x70
Разрешение
800x480
Формат дисплея
16:9
Цвет
черный
Штатное зеркало со встроенным монитором 4.3 для видеорегистратора или камеры заднего вида. Комплектуется специальными крепежами под каждую модель автомобиля. Монитор имеет поляризационный эффект (отраженный свет фар не слепит водителя). ACV GM 43- универсальное зеркало и монитор, который станет для водителя превосходным помощником. По конструкции это стандартное штатное зеркало, с другой стороны – полноценный монитор на котором можно просматривать видео с камеры или видеорегистратора. Картинка включается при переключении на заднюю передачу, в остальное время элемент выполняет свое прямое назначение.
Зеркало с монитором ACV GM43 без крепежа - этот товар вы можете купить по цене 6000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зеркало с монитором ACV GM43 без крепежа