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Кофемолка Profi Cook PC-KSW 1021 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Profi Cook PC-KSW 1021

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Кофемолка Profi Cook PC-KSW 1021
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Profi Cook PC-KSW 1021
5 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Profi Cook
Тип товара
Кофемолки
Размеры в упаковке, см
22х13х13
Вес, кг.
2

Описание товара Кофемолка Profi Cook PC-KSW 1021

Электрическая кофемолка - измельчитель Profi Cook PC-KSW 1021. Контейнер для кофейных зерен емкостью 85 г. Ротационный двухлопастной нож кофемолки и четырёхлопастной нож измельчителя из нержавеющей стали. Мощность двигателя 200 Вт. Степень помола регулируется длительностью операции.

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Характеристики
Бренд
Profi Cook
Тип товара
Кофемолки
Описание
Электрическая кофемолка - измельчитель Profi Cook PC-KSW 1021. Контейнер для кофейных зерен емкостью 85 г. Ротационный двухлопастной нож кофемолки и четырёхлопастной нож измельчителя из нержавеющей стали. Мощность двигателя 200 Вт. Степень помола регулируется длительностью операции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Profi Cook PC-KSW 1021 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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