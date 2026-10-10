Камера заднего вида Incar VDC-007
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Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб.
В наличии
Код товара: 28497
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Камера заднего вида Incar VDC-007
Данная камера поможет вам легко парковаться или управлять машиной, когда вы движетесь задним ходом. С Incar VDC вы всегда будете уверенны в своих действиях за рулем.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Данная камера поможет вам легко парковаться или управлять машиной, когда вы движетесь задним ходом. С Incar VDC вы всегда будете уверенны в своих действиях за рулем.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя
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Камера заднего вида Incar VDC-007 - стоимость товара 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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