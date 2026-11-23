Пила торцовочная Makita LS1019L
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
3200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280795
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Конструкция
настольная
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Ширина пропила
279
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Ширина, см
57
Высота, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х57х54
Вес, кг.
34.3
Описание товара Пила торцовочная Makita LS1019L
Пила торцовочная Makita LS1019L применяется для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева, ламината, пластика и мягких металлов. Пошаговая поворотная линейка обеспечивает идеально ровное размещение заготовок. Благодаря рукоятке замкнутой формы с мягкими накладками работать гораздо комфортнее.
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Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Конструкция
настольная
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Ширина пропила
279
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Ширина, см
57
Высота, см
53
Страна производитель
Китай
Пила торцовочная Makita LS1019L применяется для продольной и поперечной распиловки заготовок из дерева, ламината, пластика и мягких металлов. Пошаговая поворотная линейка обеспечивает идеально ровное размещение заготовок. Благодаря рукоятке замкнутой формы с мягкими накладками работать гораздо комфортнее.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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