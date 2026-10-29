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Гигрометр UNI-T UT333 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигрометр UNI-T UT333

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Гигрометр UNI-T UT333 - фото 3
Гигрометр UNI-T UT333 - фото 4
Гигрометр UNI-T UT333 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигрометр
Измерения
воздух
  • Гигрометр UNI-T UT333 - фото 1
  • Гигрометр UNI-T UT333 - фото 2
  • Гигрометр UNI-T UT333 - фото 3
  • Гигрометр UNI-T UT333 - фото 4
  • Гигрометр UNI-T UT333 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 273242
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гигрометр UNI-T UT333
1 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UNI-T
Тип товара
Гигрометр
Дополнительно
портативный
Функции
измерение температуры
Измерения
воздух
Элементы питания
АААx3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х10
Вес, г.
138

Описание товара Гигрометр UNI-T UT333

Измеритель влажности и температуры UNI-T UT333 00-00006949 имеет компактный дизайн и помещается на ладони. Позволяет измерять температуру и влажность, а также имеет функцию МАКС/МИН. Возможна фиксация данных на экране.

Отзывы о товаре Гигрометр UNI-T UT333




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UNI-T
Тип товара
Гигрометр
Дополнительно
портативный
Функции
измерение температуры
Измерения
воздух
Элементы питания
АААx3
Страна производитель
Китай
Описание
Измеритель влажности и температуры UNI-T UT333 00-00006949 имеет компактный дизайн и помещается на ладони. Позволяет измерять температуру и влажность, а также имеет функцию МАКС/МИН. Возможна фиксация данных на экране.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигрометр UNI-T UT333 - стоимость товара 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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