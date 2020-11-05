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Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015

Артикул: 230801
Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015
490 руб. 
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Артикул: 230801
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтрубцина
Максимальная нагрузка, кг0.3
Головка в комплектеесть
Длина в сложенном состоянии, см13
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см19
Вес, кг0.125
Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015 — это универсальное устройство для крепления компактных камер к различным элементам конструкций — трубам, перекладинам, перилам, полкам и т. д. Размер захвата для плоской поверхности — от 7 до 50 мм., для трубы — от 14 до 50 мм. В штативе предусмотрены откидные ножки для установки на горизонтальную поверхность, в рабочем положении ножки фиксируются стопорным механизмом. Двухсекционная шаровая головка позволит установить камеру под любым углом. Штатив и винтовой зажим изготовлены из прочного пластика, ножки и шаровые секции головки — алюминий. Вес 0,125 кг, высота 190 мм.


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Штатив-струбцина Falcon Eyes ST-015 - данный товар вы можете купить по цене по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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