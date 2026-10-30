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Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX

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Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб. 
Начислим 274 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 194703
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX
10 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1

Описание товара Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX

Следуя философии компании, Morel выпустила акустику высокого качества, которая имеет некоторые из инновационных технологий компании и новых решений в конструкции. Их типоразмер позволяет легко их установить в штатные места. Твитеры Maximo - 25 мм (1 ), разработаны специально для Maximo Ultra. Конструкция устанавливает новые стандарты мощности обработки и низкий уровень искажений для этого ценового уровня, обеспечивая при этом приятное музыкальное воспроизведение звука. Его четыре варианта монтажа делают установку без усилий и без проблем. НЧ-динамик имеет полноценный ферритовый магнит, который обеспечивает повышенную магнитного потока по сравнению с предшествующим, более высокий рейтинг мощности и, лучшую эффективность. Новые диффузоры из специальной бумаги с широкими подвесами обеспечивают высокое линейное перемещение во время воспроизведения низких частот, тем самым уменьшая искажения и увеличивая динамику.

Отзывы о товаре Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX




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Характеристики
Бренд
Morel
Тип товара
Автоакустика
Описание
Следуя философии компании, Morel выпустила акустику высокого качества, которая имеет некоторые из инновационных технологий компании и новых решений в конструкции. Их типоразмер позволяет легко их установить в штатные места. Твитеры Maximo - 25 мм (1 ), разработаны специально для Maximo Ultra. Конструкция устанавливает новые стандарты мощности обработки и низкий уровень искажений для этого ценового уровня, обеспечивая при этом приятное музыкальное воспроизведение звука. Его четыре варианта монтажа делают установку без усилий и без проблем. НЧ-динамик имеет полноценный ферритовый магнит, который обеспечивает повышенную магнитного потока по сравнению с предшествующим, более высокий рейтинг мощности и, лучшую эффективность. Новые диффузоры из специальной бумаги с широкими подвесами обеспечивают высокое линейное перемещение во время воспроизведения низких частот, тем самым уменьшая искажения и увеличивая динамику.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика Morel MAXIMO ULTRA 502 COAX - этот товар вы можете купить по цене 10970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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