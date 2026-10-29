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Ирригатор Jetpik JP210 Solo купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ирригатор Jetpik JP210 Solo

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Ирригатор Jetpik JP210 Solo - фото 1
Ирригатор Jetpik JP210 Solo - фото 2
Ирригатор Jetpik JP210 Solo - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригаторы
  • Ирригатор Jetpik JP210 Solo - фото 1
  • Ирригатор Jetpik JP210 Solo - фото 2
  • Ирригатор Jetpik JP210 Solo - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152922
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ирригатор Jetpik JP210 Solo
8 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jetpik
Тип товара
Ирригаторы
Размеры в упаковке, см
24х12х8
Вес, г.
250

Описание товара Ирригатор Jetpik JP210 Solo

Зубной центр Jetpik JP210 Solo станет для вас великолепным выбором, если вы привыкли к идеальному состоянию ротовой полости. Компактное исполнение прибора делает его незаменимым в туристических поездках или командировках. В состав зубного центра производителем включены ирригатор вместе с насадкой для ирригации, очиститель языка, щетка, 3 флосс-картриджа и шланг с клипсой, который может подключаться к любой емкости с водой. Зубной центр Jetpik JP210 Solo также имеет в комплекте дорожный футляр, который подойдет как для хранения, так и для транспортировки прибора. Встроенный аккумулятор устройства заряжается как от USB-порта, так и от электрической сети. Индикатор зарядки даст актуальную информацию об уровне заряда батареи. Время автономной работы устройства составляет 25 мин. Габаритные размеры корпуса прибора составляют 30x240x35 мм. Масса устройства, составляющая 250 г, не доставит вам неудобств в любых ситуациях. Зубной центр упакован в коробку презентабельного вида.

Видео:

Видеообзор на Ирригатор Jetpik JP210 Solo

Видеообзор Ирригатор Jetpik JP210 Solo

Отзывы о товаре Ирригатор Jetpik JP210 Solo




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Jetpik
Тип товара
Ирригаторы
Описание
Зубной центр Jetpik JP210 Solo станет для вас великолепным выбором, если вы привыкли к идеальному состоянию ротовой полости. Компактное исполнение прибора делает его незаменимым в туристических поездках или командировках. В состав зубного центра производителем включены ирригатор вместе с насадкой для ирригации, очиститель языка, щетка, 3 флосс-картриджа и шланг с клипсой, который может подключаться к любой емкости с водой. Зубной центр Jetpik JP210 Solo также имеет в комплекте дорожный футляр, который подойдет как для хранения, так и для транспортировки прибора. Встроенный аккумулятор устройства заряжается как от USB-порта, так и от электрической сети. Индикатор зарядки даст актуальную информацию об уровне заряда батареи. Время автономной работы устройства составляет 25 мин. Габаритные размеры корпуса прибора составляют 30x240x35 мм. Масса устройства, составляющая 250 г, не доставит вам неудобств в любых ситуациях. Зубной центр упакован в коробку презентабельного вида.

Видео:

Видеообзор на Ирригатор Jetpik JP210 Solo

Видеообзор Ирригатор Jetpik JP210 Solo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ирригатор Jetpik JP210 Solo - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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