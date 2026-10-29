Ирригатор Jetpik JP210 Solo
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Характеристики
Описание товара Ирригатор Jetpik JP210 Solo
Зубной центр Jetpik JP210 Solo станет для вас великолепным выбором, если вы привыкли к идеальному состоянию ротовой полости. Компактное исполнение прибора делает его незаменимым в туристических поездках или командировках. В состав зубного центра производителем включены ирригатор вместе с насадкой для ирригации, очиститель языка, щетка, 3 флосс-картриджа и шланг с клипсой, который может подключаться к любой емкости с водой. Зубной центр Jetpik JP210 Solo также имеет в комплекте дорожный футляр, который подойдет как для хранения, так и для транспортировки прибора. Встроенный аккумулятор устройства заряжается как от USB-порта, так и от электрической сети. Индикатор зарядки даст актуальную информацию об уровне заряда батареи. Время автономной работы устройства составляет 25 мин. Габаритные размеры корпуса прибора составляют 30x240x35 мм. Масса устройства, составляющая 250 г, не доставит вам неудобств в любых ситуациях. Зубной центр упакован в коробку презентабельного вида.
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Видео:
Видеообзор на Ирригатор Jetpik JP210 Solo
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, Ирригаторы, недорогие
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