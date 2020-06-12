Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6, 2 колонки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб.
В наличии
Код товара: 149658
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 710 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х15х7
Вес, кг.
1
Описание товара Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6, 2 колонки
Коаксиальная акустика для автомобилей с размером динамиков 6,5 дюймов и мощностью 80 Вт по номиналу. Она станет превосходной заменой штатных колонок в дверях и сделает звучание музыки более отчетливым и громким.
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Коаксиальная акустика для автомобилей с размером динамиков 6,5 дюймов и мощностью 80 Вт по номиналу. Она станет превосходной заменой штатных колонок в дверях и сделает звучание музыки более отчетливым и громким.
Достоинства:
голова clarion cz101 поставил их без усилителя сзади в штатные места без всяких полок в нексию n100. ИТОГ: бас есть, гром тоже, средние тоже присутствуют. Долго мучаемся с выбором начиная от 1500р заканчивая 6000р плавал читал отзывы голова кругом ходила.
Недостатки:
для меня их нет все нравится
Комментарий:
Для тех у кого нет баса даже при усилке....ребят или вы избалованы сабами или вам медведь на ухо наступил. Я на старой голове выкрутил +2 деления к низам и +1 к верхам и все ЗАИГРАЛО
Достоинства:
мягкий прозрачный очень приятный звук
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Отличный товар
Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6, 2 колонки - купить по цене 6710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика Morel MAXIMO Coax 6, 2 колонки
Достоинства:
голова clarion cz101 поставил их без усилителя сзади в штатные места без всяких полок в нексию n100. ИТОГ: бас есть, гром тоже, средние тоже присутствуют. Долго мучаемся с выбором начиная от 1500р заканчивая 6000р плавал читал отзывы голова кругом ходила.
Недостатки:
для меня их нет все нравится
Комментарий:
Для тех у кого нет баса даже при усилке....ребят или вы избалованы сабами или вам медведь на ухо наступил. Я на старой голове выкрутил +2 деления к низам и +1 к верхам и все ЗАИГРАЛО
Достоинства:
мягкий прозрачный очень приятный звук
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Отличный товар