Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов
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Характеристики
Описание товара Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов
Дрель ЗУБР – это надежный инструмент, который станет отличным выбором для выполнения различных бытовых задач. Этот инструмент предназначен для сверления отверстий в различных материалах и оснащен цанговым патроном для надежной фиксации сверла. Одной из ключевых особенностей этой дрели является возможность фиксации шпинделя, что обеспечивает удобство работы и замену насадок. Дрель ЗУБР обладает рядом полезных функций, таких как блокировка кнопки включения, которая позволяет зафиксировать кнопку в рабочем положении для длительных операций без необходимости постоянного удержания. Инструмент поставляется в удобном кейсе, что обеспечивает его безопасное хранение и транспортировку. Эта дрель предлагает электронную регулировку частоты вращения, что дает возможность адаптировать скорость работы под конкретный материал и задачу, повышая точность и эффективность сверления. Однако она не оснащена такими функциями, как ударный механизм, импульсный режим или лампа точечной подсветки, поэтому лучше всего подходит для обычного сверления без дополнительных сложностей. Дрель выполнена без дополнительной рукоятки, что делает её более компактной и мобильной. Отсутствие пылесборника и предохранительной муфты позволяет сосредоточиться на основном функционале и снижает цену изделия, делая его доступным для широкого круга пользователей. Несмотря на отсутствие электронной защиты от перегрузок и тормоза двигателя, надежность бренда ЗУБР обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу инструмента.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные
Теги товара: Безударные
Отзывы о товаре Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов