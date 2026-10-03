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Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов купить с доставкой в Москве
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Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов

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Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 1
Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 2
Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 3
Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Тип патрона
цанговый
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
  • Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 1
  • Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 2
  • Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 3
  • Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 170 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93462
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов
4 170 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
набор насадок (176 предметов), кейс
Тип патрона
цанговый
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов

Дрель ЗУБР – это надежный инструмент, который станет отличным выбором для выполнения различных бытовых задач. Этот инструмент предназначен для сверления отверстий в различных материалах и оснащен цанговым патроном для надежной фиксации сверла. Одной из ключевых особенностей этой дрели является возможность фиксации шпинделя, что обеспечивает удобство работы и замену насадок. Дрель ЗУБР обладает рядом полезных функций, таких как блокировка кнопки включения, которая позволяет зафиксировать кнопку в рабочем положении для длительных операций без необходимости постоянного удержания. Инструмент поставляется в удобном кейсе, что обеспечивает его безопасное хранение и транспортировку. Эта дрель предлагает электронную регулировку частоты вращения, что дает возможность адаптировать скорость работы под конкретный материал и задачу, повышая точность и эффективность сверления. Однако она не оснащена такими функциями, как ударный механизм, импульсный режим или лампа точечной подсветки, поэтому лучше всего подходит для обычного сверления без дополнительных сложностей. Дрель выполнена без дополнительной рукоятки, что делает её более компактной и мобильной. Отсутствие пылесборника и предохранительной муфты позволяет сосредоточиться на основном функционале и снижает цену изделия, делая его доступным для широкого круга пользователей. Несмотря на отсутствие электронной защиты от перегрузок и тормоза двигателя, надежность бренда ЗУБР обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные


Теги товара: Безударные

Отзывы о товаре Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
набор насадок (176 предметов), кейс
Тип патрона
цанговый
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Развернуть
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель ЗУБР – это надежный инструмент, который станет отличным выбором для выполнения различных бытовых задач. Этот инструмент предназначен для сверления отверстий в различных материалах и оснащен цанговым патроном для надежной фиксации сверла. Одной из ключевых особенностей этой дрели является возможность фиксации шпинделя, что обеспечивает удобство работы и замену насадок. Дрель ЗУБР обладает рядом полезных функций, таких как блокировка кнопки включения, которая позволяет зафиксировать кнопку в рабочем положении для длительных операций без необходимости постоянного удержания. Инструмент поставляется в удобном кейсе, что обеспечивает его безопасное хранение и транспортировку. Эта дрель предлагает электронную регулировку частоты вращения, что дает возможность адаптировать скорость работы под конкретный материал и задачу, повышая точность и эффективность сверления. Однако она не оснащена такими функциями, как ударный механизм, импульсный режим или лампа точечной подсветки, поэтому лучше всего подходит для обычного сверления без дополнительных сложностей. Дрель выполнена без дополнительной рукоятки, что делает её более компактной и мобильной. Отсутствие пылесборника и предохранительной муфты позволяет сосредоточиться на основном функционале и снижает цену изделия, делая его доступным для широкого круга пользователей. Несмотря на отсутствие электронной защиты от перегрузок и тормоза двигателя, надежность бренда ЗУБР обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные


Теги товара: Безударные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H176 с набором 176 предметов - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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