Дрель ударная Sturm! ID2170
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Мощность
700 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265671
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
700 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, комплект щеток, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. количество ударов в минуту
44800
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
6.8
Высота, см
27.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х8
Вес, кг.
2.33
Описание товара Дрель ударная Sturm! ID2170
Дрель ударная Sturm! ID2170 снабжена ключевым патроном, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки. С помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя, можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала. Основание провода имеет специальное крепление для патронного ключа или запасной оснастки.
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Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
700 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, комплект щеток, ключ для патрона
Тип патрона
ключевой
Предохранительная муфта
нет
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Развернуть
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. количество ударов в минуту
44800
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
6.8
Высота, см
27.5
Страна производитель
Китай
Дрель ударная Sturm! ID2170 снабжена ключевым патроном, что обеспечивает надежную фиксацию оснастки. С помощью регулировочного колесика, которое расположено на курке выключателя, можно выставить нужную скорость вращения в зависимости от вида работ и материала. Основание провода имеет специальное крепление для патронного ключа или запасной оснастки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
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Дрель ударная Sturm! ID2170 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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