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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2 купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2

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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 346685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2
4 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель ударная
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
27
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2

Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.). Мощная дрель с металлическим корпусом редуктора, качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка все, что нужно для качественной работы



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Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель ударная
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
1
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.). Мощная дрель с металлическим корпусом редуктора, качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках лучший подарок мастеру. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка все, что нужно для качественной работы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРММ2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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