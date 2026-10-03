Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H242 с набором 242 предмета
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Характеристики
Тип товара
Гравер
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Тип патрона
цанговый
Ударный механизм
нет
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 93463
|
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Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гравер
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Тип патрона
цанговый
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х21х19
Вес, кг.
3.79
Описание товара Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H242 с набором 242 предмета
В наборе 242 предмета. Питание дрели - от сети, мощность - 130 Вт
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Теги товара: Безударные
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Бренд
Тип товара
Гравер
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Тип патрона
цанговый
Электронная регулировка частоты вращения
да
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
нет
Питание
от сети
Развернуть
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
В наборе 242 предмета. Питание дрели - от сети, мощность - 130 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные
Теги товара: Безударные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Двухскоростные
Теги товара: Безударные
Дрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H242 с набором 242 предмета - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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