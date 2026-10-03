Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб.
В наличии
Код товара: 339182
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрели
Комплектация
дрель, дополнительная рукоять, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
29
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х10
Вес, кг.
2.9
Описание товара Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ
Ударная дрель Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с ключевым патроном позволяет работать с оснасткой при диаметре 1.5-13 мм. Вы легко просверлите аккуратное отверстие в древесине на глубину 3.5 см, металле на 1.3 см или бетоне на 1.6 см благодаря работе со скоростью 2400 об/мин и 38400 уд/мин. Инструмент дополнен комбинированным режимом и функцией реверса. Прибор Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с двумя скоростями оснащен длинным морозоустойчивым кабелем для подключения к сети 220 В даже при зимних работах на улице. Гарантией безопасности являются блокировка случайного включения и ограничитель глубины сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 270 руб. 6 004 руб.1318 руб. в СплитДрель электрическая Makita 6413
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитДрель Makita DF0300
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), ударная (...
-
В наличииЦена 5 410 руб.1353 руб. в СплитДрель ударная ID-1050-2, 1050Вт, 0-3000/0-1100 об/мин, 0-48000/0...
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), сумка (...
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитДрель Makita DP2010
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная ...
-
В наличииЦена 5 560 руб. 8 000 руб.1390 руб. в СплитДрель ударная Зубр ЗДУ-850 ЭРМКМ2
-
В наличииЦена 5 580 руб. 8 400 руб.1395 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #1 20 В, 50 Н·м, без АКБ (LMS), бе...
-
В наличииЦена 5 660 руб.1415 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 40 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч),...
-
В наличииЦена 5 690 руб. 7 940 руб.1423 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-21-BLK (2x1,5Ah)
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс (...
Бренд
Тип товара
Дрели
Комплектация
дрель, дополнительная рукоять, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
29
Высота, см
40
Развернуть
Страна производитель
Китай
Ударная дрель Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с ключевым патроном позволяет работать с оснасткой при диаметре 1.5-13 мм. Вы легко просверлите аккуратное отверстие в древесине на глубину 3.5 см, металле на 1.3 см или бетоне на 1.6 см благодаря работе со скоростью 2400 об/мин и 38400 уд/мин. Инструмент дополнен комбинированным режимом и функцией реверса. Прибор Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с двумя скоростями оснащен длинным морозоустойчивым кабелем для подключения к сети 220 В даже при зимних работах на улице. Гарантией безопасности являются блокировка случайного включения и ограничитель глубины сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ – стоимость товара 5500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ