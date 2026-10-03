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Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ

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Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Тип патрона
ключевой
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 339182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ
5 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
Комплектация
дрель, дополнительная рукоять, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
29
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ

Ударная дрель Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с ключевым патроном позволяет работать с оснасткой при диаметре 1.5-13 мм. Вы легко просверлите аккуратное отверстие в древесине на глубину 3.5 см, металле на 1.3 см или бетоне на 1.6 см благодаря работе со скоростью 2400 об/мин и 38400 уд/мин. Инструмент дополнен комбинированным режимом и функцией реверса. Прибор Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с двумя скоростями оснащен длинным морозоустойчивым кабелем для подключения к сети 220 В даже при зимних работах на улице. Гарантией безопасности являются блокировка случайного включения и ограничитель глубины сверления.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрели
Комплектация
дрель, дополнительная рукоять, глубиномер, ключ патрона, руководство по эксплуатации, коробка
Тип патрона
ключевой
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Реверс
да
Питание
от сети
Ширина, см
29
Высота, см
40
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная дрель Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с ключевым патроном позволяет работать с оснасткой при диаметре 1.5-13 мм. Вы легко просверлите аккуратное отверстие в древесине на глубину 3.5 см, металле на 1.3 см или бетоне на 1.6 см благодаря работе со скоростью 2400 об/мин и 38400 уд/мин. Инструмент дополнен комбинированным режимом и функцией реверса. Прибор Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ с двумя скоростями оснащен длинным морозоустойчивым кабелем для подключения к сети 220 В даже при зимних работах на улице. Гарантией безопасности являются блокировка случайного включения и ограничитель глубины сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМ – стоимость товара 5500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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