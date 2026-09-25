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Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм купить с доставкой в Москве
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Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм

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Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 1
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 2
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 3
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 4
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 5
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 6
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 7
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 8
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 9
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 10
Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1050 Вт
Пылесборник
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 1
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 2
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 3
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 4
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 5
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 6
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 7
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 8
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 9
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 10
  • Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб. 
Начислим 672 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм
11 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Мощность
1050 Вт
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Блокировка кнопки включения
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Мин. диаметр патрона,
2 мм
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
50
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х12
Вес, кг.
5.2

Описание товара Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм

Ударная дрель SKIL HD 1523 применяется при демонтажных работах и для сверления отверстий в различных материалах. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет легко менять оснастку. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов, что обеспечивает качественную работу. Модель поставляется в чемодане, в котором удобно хранить и транспортировать. Двухскоростной редуктор расширяет функциональность инструмента благодаря точному подбору числа оборотов. Быстрозажимной патрон. Позволяет легко менять оснастку. Регулировка оборотов. Специальное колёсико на курке выключателя позволяет настраивать число оборотов для качественной работы. Двухскоростной редуктор. Расширяет функциональность инструмента благодаря точному подбору числа оборотов. Комплектация. Модель поставляется в чемодане, что удобно для хранения и транспортировки.



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Отзывы о товаре Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Skil
Мощность
1050 Вт
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Блокировка кнопки включения
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Мин. диаметр патрона,
2 мм
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
50
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
0
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная дрель SKIL HD 1523 применяется при демонтажных работах и для сверления отверстий в различных материалах. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет легко менять оснастку. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов, что обеспечивает качественную работу. Модель поставляется в чемодане, в котором удобно хранить и транспортировать. Двухскоростной редуктор расширяет функциональность инструмента благодаря точному подбору числа оборотов. Быстрозажимной патрон. Позволяет легко менять оснастку. Регулировка оборотов. Специальное колёсико на курке выключателя позволяет настраивать число оборотов для качественной работы. Двухскоростной редуктор. Расширяет функциональность инструмента благодаря точному подбору числа оборотов. Комплектация. Модель поставляется в чемодане, что удобно для хранения и транспортировки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, профессиональные, для бруса, 500 вт, 1 квт, мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм - стоимость товара 11330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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