Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм
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Характеристики
Описание товара Сетевая ударная дрель SKIL HD1523, 1050 Вт, 13 мм
Ударная дрель SKIL HD 1523 применяется при демонтажных работах и для сверления отверстий в различных материалах. Данная модель оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет легко менять оснастку. С помощью специального колёсика на курке выключателя, можно регулировать число оборотов, что обеспечивает качественную работу. Модель поставляется в чемодане, в котором удобно хранить и транспортировать. Двухскоростной редуктор расширяет функциональность инструмента благодаря точному подбору числа оборотов. Быстрозажимной патрон. Позволяет легко менять оснастку. Регулировка оборотов. Специальное колёсико на курке выключателя позволяет настраивать число оборотов для качественной работы. Двухскоростной редуктор. Расширяет функциональность инструмента благодаря точному подбору числа оборотов. Комплектация. Модель поставляется в чемодане, что удобно для хранения и транспортировки.
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