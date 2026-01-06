Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2
Дрель ударная ЗУБР ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 Предназначена для сверления отверстий в различных материалах , или для работы в качестве шуруповерта Особенности: Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне расширяет возможности использования изделия Металлический корпус редуктора обеспечивает лучший теплоотвод и увеличивает надежность инструмента благодаря стабильности геометрических размеров Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель позволяет плавно начинать сверление без увода сверла и затем продолжать работу на высокой скорости Шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма Надежное удержание дрели и удобное хранение сменного инструмента благодаря удобной дополнительной рукоятке-пеналу Функция сверления с ударом позволяет сверлить кирпич и бетон Надежная конструкция на прецизионных шариковых подшипниках Фиксация выключателя облегчает длительную работу Графитовые щетки с увеличенным сроком службы (ресурс не менее 50 ч)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 980 руб. 8 174 руб.1495 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-13/18ВК (575.1.2.70...
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитБесщеточная дрель-шуруповерт, кейс (CDB-200-1) STEHER V1, 20 В, ...
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитШуруповерт Makita DTD156Z аккум. патрон:шестигр.1/4"
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В 36 аккум. патрон:быстрозажи...
-
В наличииЦена 6 110 руб.1528 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ ...
-
В наличииЦена 6 120 руб.1530 руб. в СплитДрель ударная Интерскол ДУ-22/1200ЭРП2 (330.1.0.00)
-
В наличииЦена 6 320 руб.1580 руб. в СплитДрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитДрель (гравер) Зубр ЗГ-130ЭК H242 с набором 242 предмета
-
В наличииЦена 6 410 руб.1603 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная ЗУБР С1-18, 18 В, 40 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч)...
-
В наличииЦена 6 420 руб.1605 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А...
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитДрель ударная Зубр ДУ-П850-2 ЭРМК
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мощная дрель.Все как в описании.Муж заценил...
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сверловки толстого металла ( 16-24мм) Мощности у дрели хватает на малых оборотах сверлит отлично. Есть только один минус: производитель посчитал что двух скоростей достаточно регулировки на кнопке нет, а в некоторых ситуациях ее очень не хватает.
Достоинства:
Комментарий:
У нас он уже работает, отличный аппарат!!! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Всех приветствую. Впечатление как всегда отличное, не первое что беру от Зубр. При первом старте немного запах щёток, притераются, потом всё проходит. Сочетание цены и качества, на пять!!!
Достоинства:
Комментарий:
дрель хорошая. много до этой других моделей перепробовал , эта пока лучше всех....
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный товар. Для работы пойдет. Нет фиксатора регулятора оборотов.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная вещь, брала для ремонта дома и для дачи
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент, полностью удовлетворен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная дрель. Была до этого точно такая прослудила лет 13
Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мощная дрель.Все как в описании.Муж заценил...
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сверловки толстого металла ( 16-24мм) Мощности у дрели хватает на малых оборотах сверлит отлично. Есть только один минус: производитель посчитал что двух скоростей достаточно регулировки на кнопке нет, а в некоторых ситуациях ее очень не хватает.
Достоинства:
Комментарий:
У нас он уже работает, отличный аппарат!!! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Всех приветствую. Впечатление как всегда отличное, не первое что беру от Зубр. При первом старте немного запах щёток, притераются, потом всё проходит. Сочетание цены и качества, на пять!!!
Достоинства:
Комментарий:
дрель хорошая. много до этой других моделей перепробовал , эта пока лучше всех....
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный товар. Для работы пойдет. Нет фиксатора регулятора оборотов.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная вещь, брала для ремонта дома и для дачи
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент, полностью удовлетворен покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная дрель. Была до этого точно такая прослудила лет 13