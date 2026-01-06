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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2

9 Отзывы
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Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - фото 1
Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
16
Ударный механизм
да
  • Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - фото 1
  • Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
6 290 руб.  10 740 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2
6 290 руб. -41%
10 740 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель ударная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
1.5
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
16
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-27000 уд/мин
Реверс
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2

Дрель ударная ЗУБР ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 Предназначена для сверления отверстий в различных материалах , или для работы в качестве шуруповерта Особенности: Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне расширяет возможности использования изделия Металлический корпус редуктора обеспечивает лучший теплоотвод и увеличивает надежность инструмента благодаря стабильности геометрических размеров Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель позволяет плавно начинать сверление без увода сверла и затем продолжать работу на высокой скорости Шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма Надежное удержание дрели и удобное хранение сменного инструмента благодаря удобной дополнительной рукоятке-пеналу Функция сверления с ударом позволяет сверлить кирпич и бетон Надежная конструкция на прецизионных шариковых подшипниках Фиксация выключателя облегчает длительную работу Графитовые щетки с увеличенным сроком службы (ресурс не менее 50 ч)



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2

Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
ольга ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мощная дрель.Все как в описании.Муж заценил...
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для сверловки толстого металла ( 16-24мм) Мощности у дрели хватает на малых оборотах сверлит отлично. Есть только один минус: производитель посчитал что двух скоростей достаточно регулировки на кнопке нет, а в некоторых ситуациях ее очень не хватает.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Антонина Е.

Достоинства:


Комментарий:
У нас он уже работает, отличный аппарат!!! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Всех приветствую. Впечатление как всегда отличное, не первое что беру от Зубр. При первом старте немного запах щёток, притераются, потом всё проходит. Сочетание цены и качества, на пять!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
дрель хорошая. много до этой других моделей перепробовал , эта пока лучше всех....
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный товар. Для работы пойдет. Нет фиксатора регулятора оборотов.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная вещь, брала для ремонта дома и для дачи
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Валерий И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент, полностью удовлетворен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная дрель. Была до этого точно такая прослудила лет 13



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дрель ударная
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
нет
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
1.5
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
35
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
16
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Нет
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-27000 уд/мин
Реверс
да
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель ударная ЗУБР ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 Предназначена для сверления отверстий в различных материалах , или для работы в качестве шуруповерта Особенности: Электронная регулировка оборотов в широком диапазоне расширяет возможности использования изделия Металлический корпус редуктора обеспечивает лучший теплоотвод и увеличивает надежность инструмента благодаря стабильности геометрических размеров Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель позволяет плавно начинать сверление без увода сверла и затем продолжать работу на высокой скорости Шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма Надежное удержание дрели и удобное хранение сменного инструмента благодаря удобной дополнительной рукоятке-пеналу Функция сверления с ударом позволяет сверлить кирпич и бетон Надежная конструкция на прецизионных шариковых подшипниках Фиксация выключателя облегчает длительную работу Графитовые щетки с увеличенным сроком службы (ресурс не менее 50 ч)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
ольга ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мощная дрель.Все как в описании.Муж заценил...
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для сверловки толстого металла ( 16-24мм) Мощности у дрели хватает на малых оборотах сверлит отлично. Есть только один минус: производитель посчитал что двух скоростей достаточно регулировки на кнопке нет, а в некоторых ситуациях ее очень не хватает.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Антонина Е.

Достоинства:


Комментарий:
У нас он уже работает, отличный аппарат!!! Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Всех приветствую. Впечатление как всегда отличное, не первое что беру от Зубр. При первом старте немного запах щёток, притераются, потом всё проходит. Сочетание цены и качества, на пять!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
дрель хорошая. много до этой других моделей перепробовал , эта пока лучше всех....
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный товар. Для работы пойдет. Нет фиксатора регулятора оборотов.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная вещь, брала для ремонта дома и для дачи
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Валерий И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент, полностью удовлетворен покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная дрель. Была до этого точно такая прослудила лет 13


Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРММ2 - купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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