Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс
Дрель-шуруповерт Makita HP0300 – компактный и легкий инструмент, который принесет пользу при сверлении отверстий и в ходе работы с крепежными изделиями. Модель может быть полезна как в быту, так и в ходе решения профессиональных задач. Вам не придется заряжать аккумуляторы: инструмент получает питание от сети. Достаточно будет лишь позаботиться о наличии в зоне досягаемости розетки или (при ее отсутствии) удлинителя с кабелем соответствующей длины. Длина штатного сетевого кабеля составляет 2.5 м. Дрель-шуруповерт Makita HP0300 имеет 2 скоростных режима. Количество ступеней крутящего момента – 20. Эргономичность органов управления инструмента позволяет быстро установить необходимые параметры работы. Стоит отметить и удобную форму рукоятки. Дрель-шуруповерт рассчитана на работу с шурупами, диаметр которых не превышает 6 мм. Максимальный диаметр отверстий в металле – 10 мм. Диаметр отверстий в древесине может достигать 28 мм. Масса дрели-шуруповерта равна 1.53 кг. Размеры инструмента – 60x210x230 мм. Дрель-шуруповерт поставляется в коробке.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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