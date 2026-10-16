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Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс

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Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 1
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 2
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 3
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 4
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 5
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 6
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 7
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 8
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 9
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 10
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель ударная
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 1
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 2
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 3
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 4
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 5
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 6
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 7
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 8
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 9
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 10
  • Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс
6 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дрель ударная
Комплектация
дрель, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Ширина, см
10
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х28х10
Вес, кг.
1.23

Описание товара Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс

Дрель-шуруповерт Makita HP0300 – компактный и легкий инструмент, который принесет пользу при сверлении отверстий и в ходе работы с крепежными изделиями. Модель может быть полезна как в быту, так и в ходе решения профессиональных задач. Вам не придется заряжать аккумуляторы: инструмент получает питание от сети. Достаточно будет лишь позаботиться о наличии в зоне досягаемости розетки или (при ее отсутствии) удлинителя с кабелем соответствующей длины. Длина штатного сетевого кабеля составляет 2.5 м. Дрель-шуруповерт Makita HP0300 имеет 2 скоростных режима. Количество ступеней крутящего момента – 20. Эргономичность органов управления инструмента позволяет быстро установить необходимые параметры работы. Стоит отметить и удобную форму рукоятки. Дрель-шуруповерт рассчитана на работу с шурупами, диаметр которых не превышает 6 мм. Максимальный диаметр отверстий в металле – 10 мм. Диаметр отверстий в древесине может достигать 28 мм. Масса дрели-шуруповерта равна 1.53 кг. Размеры инструмента – 60x210x230 мм. Дрель-шуруповерт поставляется в коробке.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дрель ударная
Комплектация
дрель, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Ширина, см
10
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Makita HP0300 – компактный и легкий инструмент, который принесет пользу при сверлении отверстий и в ходе работы с крепежными изделиями. Модель может быть полезна как в быту, так и в ходе решения профессиональных задач. Вам не придется заряжать аккумуляторы: инструмент получает питание от сети. Достаточно будет лишь позаботиться о наличии в зоне досягаемости розетки или (при ее отсутствии) удлинителя с кабелем соответствующей длины. Длина штатного сетевого кабеля составляет 2.5 м. Дрель-шуруповерт Makita HP0300 имеет 2 скоростных режима. Количество ступеней крутящего момента – 20. Эргономичность органов управления инструмента позволяет быстро установить необходимые параметры работы. Стоит отметить и удобную форму рукоятки. Дрель-шуруповерт рассчитана на работу с шурупами, диаметр которых не превышает 6 мм. Максимальный диаметр отверстий в металле – 10 мм. Диаметр отверстий в древесине может достигать 28 мм. Масса дрели-шуруповерта равна 1.53 кг. Размеры инструмента – 60x210x230 мм. Дрель-шуруповерт поставляется в коробке.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Makita HP0300 320Вт патрон:быстрозажимной реверс - по цене 6190 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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