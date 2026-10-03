Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2
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Характеристики
Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2
Дрель Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 отличается серьезной мощностью электродвигателя (1100 Вт) и использованием надежного ключевого патрона для фиксации оснастки. Дрель с ударной головкой, совершающей до 27000 уд/мин в режиме сверления с ударом, эффективно сверлит отверстия в твердых и сыпучих материалах. Инструмент, функционал которого оценят даже профессионалы в сфере строительства и ремонта, позволяет сверлить бетон и кирпич, дерево, металл, пластик. Для более удобного и безопасного удержания дрели Зубр ЗДУ-1100-2 ЭРМКМ2 в ее конструкции предусмотрена дополнительная рукоять, играющая также роль пенала для хранения используемой оснастки. Помимо нее в комплект с ручной дрелью включен кейс, обеспечивающий сохранность дрели и ее принадлежностей при переноске, имеется и ограничитель глубины сверления. Инструментом привлекает качество, удобной электронной системой плавной регулировки оборотов, наличием блокировки кнопки включения.
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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