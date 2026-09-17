Дрель электрическая Makita HP2070F ударная
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Характеристики
Тип товара
Дрель электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36633
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х10
Вес, кг.
4.2
Описание товара Дрель электрическая Makita HP2070F ударная
ударная дрель-шуруповерт, мощность 1010 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.4 кг
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ударная дрель-шуруповерт, мощность 1010 Вт, ключевой патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 2.4 кг
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