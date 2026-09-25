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Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная купить с доставкой в Москве
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Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная

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Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 1
Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 2
Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 3
Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 4
Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 5
Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 6
Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 7
Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Мощность
700 Вт 701 Вт
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 1
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 2
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 3
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 4
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 5
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 6
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 7
  • Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736802
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная
12 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Дрель
Мощность
700 Вт 701 Вт
Комплектация
дрель, дополнительная съемная рукоятка, ограничитель глубины сверления, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
25000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х15
Вес, кг.
2.3

Описание товара Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная

Технические характеристики Bosch GSB 1600 RE БЗП (0601218121) Количество скоростей 1 Максимальный диаметр патрона 13 мм Питание от сети Мощность, Вт 700 Вт 701 Вт Тип патрона быстрозажимной Вес 1.9 кг Тип сверления с ударом Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм Максимальный диаметр сверления в стали 12 мм Максимальный диаметр сверления в дереве 30 мм Все характеристики Технические характеристики Bosch GSB 1600 RE БЗП (0601218121) Рабочие параметры Тип сверления с ударом Количество скоростей 1 Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм Максимальный диаметр сверления в стали 12 мм Максимальный диаметр сверления в дереве 30 мм Максимальные обороты 3000 об/мин Максимальная частота ударов 26270 уд/мин Максимальный диаметр патрона 13 мм Характеристики двигателя и устройства Питание от сети Мощность, Вт 700 Вт 701 Вт Напряжение однофазный (220 В) Конструктивные и функциональные особенности Конструкция пистолетного типа Регулировка оборотов с регулировкой Подсветка рабочей зоны без подсветки Тип патрона быстрозажимной Длина кабеля питания 4 м Ограничитель глубины сверления есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть Дополнительная информация Тип товара дрели Класс профессиональный Вид инструмента дрели Вес 1.9 кг Комплектация тканевая сумка Гарантия 36 месяцев Страна происхождения Германия Комплектация - дополнительная рукоятка; - ограничитель глубины; - инструкция; - картонная коробка. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или характеристики модели без уведомления продавца.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные

Отзывы о товаре Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Дрель
Мощность
700 Вт 701 Вт
Комплектация
дрель, дополнительная съемная рукоятка, ограничитель глубины сверления, документация, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона, мм
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
12
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. количество ударов в минуту
25000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Технические характеристики Bosch GSB 1600 RE БЗП (0601218121) Количество скоростей 1 Максимальный диаметр патрона 13 мм Питание от сети Мощность, Вт 700 Вт 701 Вт Тип патрона быстрозажимной Вес 1.9 кг Тип сверления с ударом Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм Максимальный диаметр сверления в стали 12 мм Максимальный диаметр сверления в дереве 30 мм Все характеристики Технические характеристики Bosch GSB 1600 RE БЗП (0601218121) Рабочие параметры Тип сверления с ударом Количество скоростей 1 Максимальный диаметр сверления в бетоне 16 мм Максимальный диаметр сверления в стали 12 мм Максимальный диаметр сверления в дереве 30 мм Максимальные обороты 3000 об/мин Максимальная частота ударов 26270 уд/мин Максимальный диаметр патрона 13 мм Характеристики двигателя и устройства Питание от сети Мощность, Вт 700 Вт 701 Вт Напряжение однофазный (220 В) Конструктивные и функциональные особенности Конструкция пистолетного типа Регулировка оборотов с регулировкой Подсветка рабочей зоны без подсветки Тип патрона быстрозажимной Длина кабеля питания 4 м Ограничитель глубины сверления есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть Дополнительная информация Тип товара дрели Класс профессиональный Вид инструмента дрели Вес 1.9 кг Комплектация тканевая сумка Гарантия 36 месяцев Страна происхождения Германия Комплектация - дополнительная рукоятка; - ограничитель глубины; - инструкция; - картонная коробка. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или характеристики модели без уведомления продавца.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель электрическая Bosch GSB 1600 RE (0601228200) ударная - стоимость товара 12630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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