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Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8" купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8"

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Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8&quot; - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641119
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
21х19х8
Вес, кг.
1

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8"

Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ Без ЗУ и АКБ – модель от одного из мировых лидеров в области производства инструментов. Устройство рассчитано на сверление отверстий и работу с крепежными изделиями. Дрель-шуруповерт относится к безударному типу. Установлен надежнейший бесщеточный электродвигатель. Максимальная частота вращения, обеспечиваемая инструментом, составляет 1500 оборотов в минуту. Наибольший крутящий момент – 35 Н·м. Вы сможете сверлить отверстия в материалах разных типов. Максимальный диаметр отверстий зависит от типа материала. Для древесины величина этого показателя равна 28 мм, а для металла – 10 мм. Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ Без ЗУ и АКБ имеет подсветку рабочей зоны. Установлен патрон быстрозажимного типа, диаметр зажима которого может меняться от 0.8 до 10 мм. Инструмент можно использовать везде, где это будет необходимо. Подключение к сети не требуется, так как модель получает питание от аккумулятора. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. В коробке с инструментом вы найдете документацию и клипсу-держатель на ремень. Масса модели – 1 кг.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ аккум. патрон:квад.3/8"




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ Без ЗУ и АКБ – модель от одного из мировых лидеров в области производства инструментов. Устройство рассчитано на сверление отверстий и работу с крепежными изделиями. Дрель-шуруповерт относится к безударному типу. Установлен надежнейший бесщеточный электродвигатель. Максимальная частота вращения, обеспечиваемая инструментом, составляет 1500 оборотов в минуту. Наибольший крутящий момент – 35 Н·м. Вы сможете сверлить отверстия в материалах разных типов. Максимальный диаметр отверстий зависит от типа материала. Для древесины величина этого показателя равна 28 мм, а для металла – 10 мм. Дрель-шуруповерт Makita DF332DZ Без ЗУ и АКБ имеет подсветку рабочей зоны. Установлен патрон быстрозажимного типа, диаметр зажима которого может меняться от 0.8 до 10 мм. Инструмент можно использовать везде, где это будет необходимо. Подключение к сети не требуется, так как модель получает питание от аккумулятора. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. В коробке с инструментом вы найдете документацию и клипсу-держатель на ремень. Масса модели – 1 кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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