Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4"
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Характеристики
Описание товара Шуруповерт Makita FS2700 570Вт патрон:шестигр.1/4"
Шуруповерт Makita FS2700 отлично проявит себя во время масштабных монтажных/демонтажных работ, являясь оптимальным вариантом для вкручивания шурупов и саморезов в древесные материалы, гипсокартон, поликарбонат и т. д. Безударный инструмент получает питание от сети 220 В и может работать от розетки без заземления, имея двойную защитную изоляцию корпуса. Он оборудован патроном под биты, рассчитанным на установку любой необходимой вам оснастки с хвостовиком-шестигранником диаметром 6.35 мм. Благодаря предусмотренной в модели Makita FS2700 электронной регулировке оборотов вы сможете выбрать оптимальную скорость закручивания/выкручивания для каждого типа используемого крепежа. Инструмент снабжен светодиодной подсветкой рабочей зоны, поэтому работа при недостаточном освещении не будет представлять для вас проблемы.
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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