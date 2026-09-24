Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26121)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб.
В наличии
Код товара: 658285
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11 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт аккумуляторная, батарея аккумуляторная, устройство зарядное, сверла спиральные по металлу, биты 25 мм, адаптер магнитный для бит, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон, пластиковый кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
180х220х80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х8
Вес, кг.
2
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26121)
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт DENZEL BLDL-IB-18-02 26121 предназначена для домашних мастеров. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки, что экономит время пользователя. Функция реверса позволяет менять направление движения и работать с трудными и прочными материалами. Обрезиненная рукоять снижает уровень вибрации, гарантируя комфорт во время использования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт аккумуляторная, батарея аккумуляторная, устройство зарядное, сверла спиральные по металлу, биты 25 мм, адаптер магнитный для бит, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон, пластиковый кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
13
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
180х220х80
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт DENZEL BLDL-IB-18-02 26121 предназначена для домашних мастеров. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки, что экономит время пользователя. Функция реверса позволяет менять направление движения и работать с трудными и прочными материалами. Обрезиненная рукоять снижает уровень вибрации, гарантируя комфорт во время использования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26121) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 акк. Denzel (26121)