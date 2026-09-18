Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF458Z
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273767
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х24х24
Вес, кг.
2.3
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF458Z
Модель с мотором высокой мощности обеспечивает отличную производительность. Смена рабочих насадок производится быстро без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать рабочий процесс. В зависимости от плотности материала, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.
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Модель с мотором высокой мощности обеспечивает отличную производительность. Смена рабочих насадок производится быстро без лишних усилий благодаря быстрозажимному патрону. Боковая рукоятка позволяет лучше контролировать рабочий процесс. В зависимости от плотности материала, можно выбрать один из 21 режима крутящего момента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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