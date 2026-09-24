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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22)

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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Питание
2 АКБ LMS (2 А·ч)
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714484
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22)
10 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Задний ход
да
Питание
2 АКБ LMS (2 А·ч)
Ширина, см
10
Длина, см
26
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22)

Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22)



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Задний ход
да
Развернуть
Питание
2 АКБ LMS (2 А·ч)
Ширина, см
10
Длина, см
26
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CBS-165-22) - по цене 10870 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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