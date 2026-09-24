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Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22)

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Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 22
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 23
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 24
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 25
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 26
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 27
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 28
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 29
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 30
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 31
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 32
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 33
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 34
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 35
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 36
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 37
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 38
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 39
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 40
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 41
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 42
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 43
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 44
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 45
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 46
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 47
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 48
Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 29
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 30
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 31
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 32
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 33
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 34
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 35
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 36
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 37
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 38
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 39
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 40
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 41
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 42
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 43
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 44
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 45
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 46
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 47
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 48
  • Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714485
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Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22)
10 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
330х310х110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22)

ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, сумка ДБУ-65-22 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
330х310х110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт, сумка ДБУ-65-22 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт STEHER 20 В, 165 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная, сумка (CB-165-22) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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