Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22)
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Характеристики
Описание товара Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22)
Представляем вашему вниманию аккумуляторный винтоверт Зубр GVB-250-42 из профессиональной серии! Этот надежный инструмент оснащен мощным бесщеточным двигателем 20В, обеспечивающим высокий крутящий момент до 280 Н*м, что позволяет справляться даже с самыми сложными задачами. В комплект входят две литий-ионные батареи емкостью 4 Ач каждая, гарантирующие длительную работу без перезарядки. Инструмент оснащен HEX патроном размером 1/4 дюйма и поддерживает крепеж от М6 до М16. Три скорости работы, ударная функция с частотой до 3900 уд/мин и электронная регулировка частоты вращения позволяют точно настроить винтоверт под любые нужды. Дополнительные удобства включают встроенную подсветку, функцию реверса и защиту от перегрузки. Все это упаковано в удобный кейс, что облегчает хранение и транспортировку. Идеальный выбор для профессионалов, ищущих надежный и многофункциональный инструмент. В комплект также входят зарядное устройство и руководство по эксплуатации.
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Отзывы о товаре Винтоверт бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 280 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Профессионал (GVB-250-22)