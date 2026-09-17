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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
10 290 руб.  19 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33540
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
38х27х10
Вес, кг.
2.98

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE

безударный шуруповерт, патрон под биты, питание от аккумулятора, вес 0.88 кг



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF330DWE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Описание
безударный шуруповерт, патрон под биты, питание от аккумулятора, вес 0.88 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Отзывы


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