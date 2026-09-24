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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 480 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708489
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Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22)
10 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
340х240х90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х9
Вес, кг.
1

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22)

Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с набором сменных патронов , крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, патрон кулачковый, патрон эксцентриковый, патрон угловой, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, битодержатель, скоба поясная, кейс, упаковка
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
8
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
340х240х90 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Высокотехнологичный шуруповерт профессионального уровня с передовым BRUSHLESS двигателем. Удобный инструмент с набором сменных патронов , крутящим моментом 45 Нм, компактной конструкцией и отличной эргономикой для сборки мебели, ремонта оборудования, комплектации силовых шкафов и т.д. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 А·ч), модульная, BRUSHLESS, кейс, Профессионал (DB-125-22) - по цене 10480 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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