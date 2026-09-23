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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70)

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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 960 руб.  8 663 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476323
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70)
5 960 руб. -31%
8 663 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 2 А*ч, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х10
Вес, кг.
2.74

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70)

Профессиональная аккумуляторная двухскоростнаядрель-шуруповерт, одна из самых компактных в своем классе. Модель оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ c вентильным бесщеточным приводом. Оснащена Li-ion слайдерным аккумуляторным блоком платформы АПИ.Дополнительный ударный режим позволяет производить эффективное бурение камня, кирпича, бетона. Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу;экономичное использование ресурса аккумуляторного блока АПИ за счет высокого КПД привода;редуктор с механическим переключением скоростей;управление скоростью вращения нажатием на курок;компактный размер и уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в условиях недостатка свободного места;моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час не сокращая срок ее службы;БЗП патрон с фиксацией; Удобная обрезиненная рукоятка;удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны, автоматически подключающаяся при недостаточном уровне освещенности;Использование вентильного бесщеточного двигателя позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики не только машин с коллекторным приводом, но и сетевых аналогов, за счет более высокого КПД (выше на 30%). Это позволяет выполнять больше работы на одном заряде и таким образом экономить режим работы аккумуляторного блока. Комплектация: 2 аккумулятора 2 Ач LI–ION,1 часовое ЗУ, скоба для подвешивания на ремень, пластиковый кейс.Рекомендуется для профессионального использования.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 2 А*ч, зарядное устройство, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная аккумуляторная двухскоростнаядрель-шуруповерт, одна из самых компактных в своем классе. Модель оптимально сбалансирована по весу, размерам и мощности для выполнения больших объемов работ с крепежом, сверления отверстий и выполнения сопутствующих работ c вентильным бесщеточным приводом. Оснащена Li-ion слайдерным аккумуляторным блоком платформы АПИ.Дополнительный ударный режим позволяет производить эффективное бурение камня, кирпича, бетона. Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу;экономичное использование ресурса аккумуляторного блока АПИ за счет высокого КПД привода;редуктор с механическим переключением скоростей;управление скоростью вращения нажатием на курок;компактный размер и уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в условиях недостатка свободного места;моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час не сокращая срок ее службы;БЗП патрон с фиксацией; Удобная обрезиненная рукоятка;удобно расположенная мощная подсветка рабочей зоны, автоматически подключающаяся при недостаточном уровне освещенности;Использование вентильного бесщеточного двигателя позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики не только машин с коллекторным приводом, но и сетевых аналогов, за счет более высокого КПД (выше на 30%). Это позволяет выполнять больше работы на одном заряде и таким образом экономить режим работы аккумуляторного блока. Комплектация: 2 аккумулятора 2 Ач LI–ION,1 часовое ЗУ, скоба для подвешивания на ремень, пластиковый кейс.Рекомендуется для профессионального использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДАУ-13/18ВК (573.2.2.70) - по цене 5960 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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