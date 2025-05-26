Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5

Источник: Я ндекс Маркет

Алексей А.



Есть несколько минусов к этому аппарату, а именно: 1) Нет индикаторов заряда-разряда 1,5 амперного аккумулятора ни на самом аккумуляторе, ни на корпусе шуруповёрта. Трудно ориентироваться. 2) Нет подсветки. Странно. 3) При резком старте и резкой остановки как-то угрожающе искрят щётки. 4) Зарядное устройство аккумуляторы ёмкостью более 3 ампер не заряжают вообще от слова совсем. Слабое оно. 5) Шуруповёрт при работе шумноват. Может щётки ещё не приработались, а может я слишком много от этого аппарата хочу, привык к бесшумным, которые без щёток. А в целом, если от шурика нужна только работа за приемлемые деньги, то на эти мелочные придирки внимания можно не обращать. А если к цене этого шурика прибавить мои хотелки, то он вместо двенадцати тысяч будет стоить далеко за тридцать тысяч рублей. Это кому как нравится и кому что нужно.