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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5 купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5

19 Отзывы
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5 - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
10 380 руб.  11 993 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476350
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Комплектация
аккумуляторная дрель, 1 аккумулятор, зарядное устройство, бита (+/-), коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21.2
Высота, см
33.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х18
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYX5 предназначена для работы с крепежом и сверления отверстий. Благодаря быстрозажимному патрону, замена оснастки не занимает много времени.. Электронная регулировка позволяет работать с разными материалами.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло как в описании, работает отлично, модно смело брать
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Есть несколько минусов к этому аппарату, а именно: 1) Нет индикаторов заряда-разряда 1,5 амперного аккумулятора ни на самом аккумуляторе, ни на корпусе шуруповёрта. Трудно ориентироваться. 2) Нет подсветки. Странно. 3) При резком старте и резкой остановки как-то угрожающе искрят щётки. 4) Зарядное устройство аккумуляторы ёмкостью более 3 ампер не заряжают вообще от слова совсем. Слабое оно. 5) Шуруповёрт при работе шумноват. Может щётки ещё не приработались, а может я слишком много от этого аппарата хочу, привык к бесшумным, которые без щёток. А в целом, если от шурика нужна только работа за приемлемые деньги, то на эти мелочные придирки внимания можно не обращать. А если к цене этого шурика прибавить мои хотелки, то он вместо двенадцати тысяч будет стоить далеко за тридцать тысяч рублей. Это кому как нравится и кому что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерия T.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт пришел хорошо упакованный, с гарантийным талоном. Взял в дополнение к купленному год назад шуруповерту этой же модели в комплектации SYE. Заряжается от полного разряда в течение получаса, заряд держит больше половины дня работы. Мощности хватает с запасом и на сверление сверлом по дереву 10 мм, и на закручивание самореза 4.5х100 в деревянный пол
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
шурик отличный, взял в запас, старый такой же, 8 лет работает
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили раньше срока, пришло всё целое, рабочее.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок ,покупали с хорошей скидкой,был разряжен , но зарядился быстро,цена хорошая , аппарат замечательный ,оригинал , Макита есть макита , рекомендуем !
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Все пришло новое, отличного качества. Аккум был разряжен, но за 25 минут зарядился на 100%. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, рекомендую,оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стильный дизайн, надежный бренд.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все норм, шурик достойный пока не жалею что купил
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Алла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретайте на один аккумулятор два и более вида инструмента - это выгодней!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок ,заряжает быстро,надолго хватает,хорошая голова,отлично,можно работать!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший помощник. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, мне понравился, очень мощный, прибыл на день раньше!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо! Только в комплекте указан крепёж на пояс, а по факту его там нет ((
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстрее чем должен был, упакован отлично.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Виталий Е.

Достоинства:


Комментарий:
ищите и покупайте с кейсом,интересный гул или звук при малых оборотов при нажатии кнопки,думаю так не должно,но работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2024
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую данную модель. Заказ пришел вовремя!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2023
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, шустрая. Аккумулятор один, но для тех, кому для домашнего использования - вполне. Используем активно уже четвертый месяц (ремонт как раз), всё отлично работает!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Комплектация
аккумуляторная дрель, 1 аккумулятор, зарядное устройство, бита (+/-), коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
21.2
Высота, см
33.8
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF453SYX5 предназначена для работы с крепежом и сверления отверстий. Благодаря быстрозажимному патрону, замена оснастки не занимает много времени.. Электронная регулировка позволяет работать с разными материалами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло как в описании, работает отлично, модно смело брать
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Есть несколько минусов к этому аппарату, а именно: 1) Нет индикаторов заряда-разряда 1,5 амперного аккумулятора ни на самом аккумуляторе, ни на корпусе шуруповёрта. Трудно ориентироваться. 2) Нет подсветки. Странно. 3) При резком старте и резкой остановки как-то угрожающе искрят щётки. 4) Зарядное устройство аккумуляторы ёмкостью более 3 ампер не заряжают вообще от слова совсем. Слабое оно. 5) Шуруповёрт при работе шумноват. Может щётки ещё не приработались, а может я слишком много от этого аппарата хочу, привык к бесшумным, которые без щёток. А в целом, если от шурика нужна только работа за приемлемые деньги, то на эти мелочные придирки внимания можно не обращать. А если к цене этого шурика прибавить мои хотелки, то он вместо двенадцати тысяч будет стоить далеко за тридцать тысяч рублей. Это кому как нравится и кому что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Валерия T.

Достоинства:


Комментарий:
Шуруповерт пришел хорошо упакованный, с гарантийным талоном. Взял в дополнение к купленному год назад шуруповерту этой же модели в комплектации SYE. Заряжается от полного разряда в течение получаса, заряд держит больше половины дня работы. Мощности хватает с запасом и на сверление сверлом по дереву 10 мм, и на закручивание самореза 4.5х100 в деревянный пол
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
шурик отличный, взял в запас, старый такой же, 8 лет работает
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили раньше срока, пришло всё целое, рабочее.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок ,покупали с хорошей скидкой,был разряжен , но зарядился быстро,цена хорошая , аппарат замечательный ,оригинал , Макита есть макита , рекомендуем !
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Все пришло новое, отличного качества. Аккум был разряжен, но за 25 минут зарядился на 100%. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, рекомендую,оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Стильный дизайн, надежный бренд.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все норм, шурик достойный пока не жалею что купил
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2024
Алла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретайте на один аккумулятор два и более вида инструмента - это выгодней!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок ,заряжает быстро,надолго хватает,хорошая голова,отлично,можно работать!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший помощник. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2024
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, мне понравился, очень мощный, прибыл на день раньше!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо! Только в комплекте указан крепёж на пояс, а по факту его там нет ((
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстрее чем должен был, упакован отлично.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Виталий Е.

Достоинства:


Комментарий:
ищите и покупайте с кейсом,интересный гул или звук при малых оборотов при нажатии кнопки,думаю так не должно,но работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2024
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую данную модель. Заказ пришел вовремя!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2023
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, шустрая. Аккумулятор один, но для тех, кому для домашнего использования - вполне. Используем активно уже четвертый месяц (ремонт как раз), всё отлично работает!


Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DDF453SYX5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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