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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 9
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 10
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 7
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 8
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 9
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 10
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 910 руб. 
Начислим 824 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке
13 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
- Шуруповерт- 2 аккумуляторные батареи, емкостью 2 Ам/ч- Зарядное устройство- Зажим для ремня- Сумка для хранения- Инструкция по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
154 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, кг.
1.06

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293 Мощный, компактный и удобный инструмент для профессиональных задач Дрель-шуруповерт SKIL DL6293 — это часть линейки компактных бесщеточных инструментов SKIL, которые сочетают в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования. Этот инструмент станет надежным помощником в самых сложных задачах: закручивании крепежа, сверлении дерева и металла. Основные преимущества: Цифровой бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у щеточных аналогов.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
- Шуруповерт- 2 аккумуляторные батареи, емкостью 2 Ам/ч- Зарядное устройство- Зажим для ремня- Сумка для хранения- Инструкция по эксплуатации
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
154 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293 Мощный, компактный и удобный инструмент для профессиональных задач Дрель-шуруповерт SKIL DL6293 — это часть линейки компактных бесщеточных инструментов SKIL, которые сочетают в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования. Этот инструмент станет надежным помощником в самых сложных задачах: закручивании крепежа, сверлении дерева и металла. Основные преимущества: Цифровой бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у щеточных аналогов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(2.4A) в сумке – стоимость товара 13910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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