Top.Mail.Ru
Винтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385500) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Винтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385500)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Винтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385500)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винтоверт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
10 500 руб.  16 000 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Винтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385500)
10 500 руб. -34%
16 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Винтоверт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, быстрозажимный сверлильный патрон, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power, зарядное устройство LC 40, пластиковый кофр, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
31.2
Длина, м
38.4
Высота, см
10.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х10
Вес, кг.
2.12

Описание товара Винтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385500)

Аккумуляторный ударный винтоверт Metabo PowerMaxx SB 600385500 снабжен быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса упрощает извлечение заклинившего сверла и выворачивание крепежа. Также стоит отметить наличие технологии Ultra-M, благодаря которой осуществляется контроль за состоянием самой машины и аккумуляторного блока, что значительно увеличивает срок их службы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Винтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385500)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Винтоверт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, быстрозажимный сверлильный патрон, крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power, зарядное устройство LC 40, пластиковый кофр, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
34
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
18
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
21000 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
31.2
Длина, м
38.4
Высота, см
10.2
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный ударный винтоверт Metabo PowerMaxx SB 600385500 снабжен быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса упрощает извлечение заклинившего сверла и выворачивание крепежа. Также стоит отметить наличие технологии Ultra-M, благодаря которой осуществляется контроль за состоянием самой машины и аккумуляторного блока, что значительно увеличивает срок их службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (600385500) - по цене 10500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...