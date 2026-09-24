Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-02 Li-Ion, 18 В Denzel (26140)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная, бесщет. BLDL-18-02 Li-Ion, 18 В Denzel (26140)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel BLDL-18-02 26140 с бесщеточным двигателем предназначена для сверления отверстий, а также закручивания и откручивания резьбового крепежа. Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 25 мм, в металле — 13 мм. Величина крутящего момента достигает 50 А·ч, что позволяет эффективно решать поставленные задачи. Металлический патрон устойчив к длительным нагрузкам.; Инструмент работает от аккумулятора Li-Ion с рабочим напряжением 18 В и емкостью 2 А·ч. Аккумулятор с интеллектуальной системой распознавания нагрузки и отсутствием эффекта памяти обеспечивает высокую продолжительность работы.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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