Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706254
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
15
Длина, м
8.1
Высота, см
23.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
22х19х10
Вес, кг.
2.1
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XPT 18В, бак и зу DDF487Z предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов в дереве, металле и пластике.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 680 руб. 11 480 руб.1920 руб. в СплитВинтоверт ударный, кейс (ГВЛ-255-22) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, ...
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в СплитВинтоверт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2...
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18В 50 аккум. патрон:быстрозажи...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ #3, 12 В, 45 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (2 ...
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ...
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитБесщеточный винтоверт, кейс (CSB-300-2) STEHER V1, 20 В, 300 Н·м...
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-IB-18-02, Li-Ion, 18 В, 2 ак...
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А...
-
В наличииЦена 8 280 руб. 12 430 руб.2070 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМПАКТ Комби #1, 20 В, 50 Н·м, без АКБ (L...
-
В наличииЦена 8 310 руб.2078 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 ...
-
В наличииЦена 8 350 руб. 12 000 руб.2088 руб. в СплитНабор: дрель-шуруповерт + LED фонарь ЗУБР КОМПАКТ #4, BRUSHLESS,...
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
15
Длина, м
8.1
Высота, см
23.2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita XPT 18В, бак и зу DDF487Z предназначена для сверления отверстий и закручивания шурупов в дереве, металле и пластике.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF487Z аккум. патрон:быстрозажимной