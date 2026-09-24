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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 23
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 24
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 25
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 26
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 27
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 28
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 23
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 24
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 25
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 26
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 27
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 28
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708512
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21)
7 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
340х310х95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21)

ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ДБУ-65-21 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита 50 мм, скоба крепления, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
65
Макс. диаметр сверления дерева
30
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
340х310х95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная дрель-шуруповерт ДБУ-65-21 - бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 8 мм диаметром и сверления отверстий до 30 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки. Применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточная ударная (ДБУ-65-21) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7760 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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