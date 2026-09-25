Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6300, CLASSIC с поворотным патроном, без АКБ и ЗУ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Кол-во скоростей работы
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 940 руб.
В наличии
Код товара: 743247
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
- Дрель-шуруповёрт SKIL DL6300 (с поворотным патроном)- Бита PH2 (50 мм)- 4 сверла HSS с шестигранным хвостовиком (2?3/32", 2?1/8")Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Крепление патрона
1/4 дюйма
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
220Х85Х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6300, CLASSIC с поворотным патроном, без АКБ и ЗУ
Инновационная аккумуляторная дрель-шуруповёрт с поворотным двойным патроном Flip Head, которая позволяет моментально переключаться между сверлением и завинчиванием без смены насадок. Просто поверните головку — и вы сразу готовы к следующей операции. Компактный и тонкий корпус идеально подходит для работы в углах, у краёв и в других труднодоступных местах. Электронная регулировка крутящего момента с индикацией и режимом сверления помогает точно адаптировать инструмент под любую задачу. Для удобства предусмотрено встроенное магнитное крепление для хранения бит и саморезов, а также LED-подсветка с предсвечением и послесвечением.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
- Дрель-шуруповёрт SKIL DL6300 (с поворотным патроном)- Бита PH2 (50 мм)- 4 сверла HSS с шестигранным хвостовиком (2?3/32", 2?1/8")Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Тип патрона
шестигранный (1/4HEX)
Крепление патрона
1/4 дюйма
Мин. диаметр патрона
6.35
Макс. диаметр патрона
6.35
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
45
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
220Х85Х200 мм
Страна производитель
Китай
Инновационная аккумуляторная дрель-шуруповёрт с поворотным двойным патроном Flip Head, которая позволяет моментально переключаться между сверлением и завинчиванием без смены насадок. Просто поверните головку — и вы сразу готовы к следующей операции. Компактный и тонкий корпус идеально подходит для работы в углах, у краёв и в других труднодоступных местах. Электронная регулировка крутящего момента с индикацией и режимом сверления помогает точно адаптировать инструмент под любую задачу. Для удобства предусмотрено встроенное магнитное крепление для хранения бит и саморезов, а также LED-подсветка с предсвечением и послесвечением.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6300, CLASSIC с поворотным патроном, без АКБ и ЗУ - стоимость товара 9940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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