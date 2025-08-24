Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%8 450 руб. 14 790 руб.
В наличии
Код товара: 696224
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8 450 руб. -43%
14 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 1 PH, бита PZ, 2 аккумулятора, зарядное устройство, инструкция, сумка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8
Длина, см
28
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
30х29х9
Вес, кг.
2.5
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42)
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12 В, 2 АКБ, в сумке DL-121-42 компактный и производительный инструмент профессионального уровня. Надежная конструкция, мощный двигатель и высокая производительность позволяют закручивать крепеж диаметром до 8 мм даже в твердое дерево, а удобная эргономика помогает работать без усталости. В комплекте две емкие батареи 4 Ач.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 1 PH, бита PZ, 2 аккумулятора, зарядное устройство, инструкция, сумка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8
Длина, см
28
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12 В, 2 АКБ, в сумке DL-121-42 компактный и производительный инструмент профессионального уровня. Надежная конструкция, мощный двигатель и высокая производительность позволяют закручивать крепеж диаметром до 8 мм даже в твердое дерево, а удобная эргономика помогает работать без усталости. В комплекте две емкие батареи 4 Ач.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
кнопка переключения скоростей тугая или вообще заедает! но как должное сам шурик уже год непрерывно работает
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат порадовал, не основной ударник конечно, но на халтуру стопроцентов огонь кейс мини тоже зачёт, в багажнике и так места мало)
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная машинка! Очень порадовала блокировка шпинделя
Достоинства:
Комментарий:
работает прекрасно, но фонарик естественно лишний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Достоинства:
Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Достоинства:
Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Достоинства:
Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит ппц. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали ппц)
Достоинства:
Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит п**. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали п**)
Достоинства:
Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Достоинства:
Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - стоимость товара 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42)
Достоинства:
Комментарий:
кнопка переключения скоростей тугая или вообще заедает! но как должное сам шурик уже год непрерывно работает
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат порадовал, не основной ударник конечно, но на халтуру стопроцентов огонь кейс мини тоже зачёт, в багажнике и так места мало)
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная машинка! Очень порадовала блокировка шпинделя
Достоинства:
Комментарий:
работает прекрасно, но фонарик естественно лишний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Достоинства:
Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Достоинства:
Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Достоинства:
Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Достоинства:
Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Достоинства:
Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит ппц. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали ппц)
Достоинства:
Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит п**. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали п**)
Достоинства:
Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Достоинства:
Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.
Достоинства:
Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.