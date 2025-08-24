Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42)

38 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
8 450 руб.  14 790 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42)
8 450 руб. -43%
14 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 1 PH, бита PZ, 2 аккумулятора, зарядное устройство, инструкция, сумка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8
Длина, см
28
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
30х29х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42)

Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12 В, 2 АКБ, в сумке DL-121-42 компактный и производительный инструмент профессионального уровня. Надежная конструкция, мощный двигатель и высокая производительность позволяют закручивать крепеж диаметром до 8 мм даже в твердое дерево, а удобная эргономика помогает работать без усталости. В комплекте две емкие батареи 4 Ач.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42)

Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
кнопка переключения скоростей тугая или вообще заедает! но как должное сам шурик уже год непрерывно работает
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Иван Э.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат порадовал, не основной ударник конечно, но на халтуру стопроцентов огонь кейс мини тоже зачёт, в багажнике и так места мало)
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная машинка! Очень порадовала блокировка шпинделя
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает прекрасно, но фонарик естественно лишний.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Виталий З.

Достоинства:


Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Виталий З.

Достоинства:


Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Шевченко А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Шевченко А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дилшод Х.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дилшод Х.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит ппц. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали ппц)
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит п**. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали п**)
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 1 PH, бита PZ, 2 аккумулятора, зарядное устройство, инструкция, сумка
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
22
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
8
Длина, см
28
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Дрель-шуруповерт ЗУБР Профессионал 12 В, 2 АКБ, в сумке DL-121-42 компактный и производительный инструмент профессионального уровня. Надежная конструкция, мощный двигатель и высокая производительность позволяют закручивать крепеж диаметром до 8 мм даже в твердое дерево, а удобная эргономика помогает работать без усталости. В комплекте две емкие батареи 4 Ач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
кнопка переключения скоростей тугая или вообще заедает! но как должное сам шурик уже год непрерывно работает
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Иван Э.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат порадовал, не основной ударник конечно, но на халтуру стопроцентов огонь кейс мини тоже зачёт, в багажнике и так места мало)
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная машинка! Очень порадовала блокировка шпинделя
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает прекрасно, но фонарик естественно лишний.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповерт, за свои день топ, работает уже полгода каждый день!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Екатерина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Шурик, удобный крепкий кейс, пломба на месте. Есть небольшой фонарик, места для бит. Долго выбирал среди аналогов и не пожалел) Рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Давно пользуюсь похожим шуруповертом. Решил обновить и не прогадал, очень качественный, советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный шуруповёрт, более 8 лет использую данную модель для работы, легкий удобный,достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Виталий З.

Достоинства:


Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Виталий З.

Достоинства:


Комментарий:
удобный, крутит хорошо, батареи хватает на полдня достаточно интенсивной работы, привезли быстро, всё хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Шевченко А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Шевченко А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал перф Зубр , понравился. Взял шурик , как и у перфа хороший чемодан , комплектация , фонарик как бонус - пойдет! 2 АКБ. На вид и тактильно очень даже на свои деньги , японский двигатель - посмотрим. Перфом доволен , думаю Шурик тоже не разочарует.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дилшод Х.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Дилшод Х.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пользовался но думаю зубр всегда надёжный и в этот раз не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Дорого стоит для своих возможностей. Цена как у профи инструмента, по факту таковым не является
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт, пришёл в заводской упаковке, всё на месте (на фото отсутствует фонарь со второй АКБ - ребёныш любит играть), всё рабочее!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, друг довольный как удаф, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает и все устраивает. Использую при строительстве каркасного дома.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный инструмент, уже пользуюсь несколько лет этой фирмой и пока доволен
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит ппц. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали ппц)
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работаю электромонтажником 12 лет За всё это время я никогда не думал, что может быть такая подлянка от ЗУБРа, как ОТСУТСТВИЕ ИНДИКАТОРА ЗАРЯДА АКБ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШУРУПОВЕРТ! Даже в неПРО версии (красной), он ЕСТЬ, а в \"ПРО\" (ну вы поняли зачем кавычки) его нет. пластик на патроне люфтит, издает неприятный звук - бесит п**. Решил впервые взять ЗУБР, до этого был Метабо и ДэВолт (оба пали смертью храбрых :( ), но я не придирчив, тем более это дешевый бранд, и говорю честно: ЕСЛИ БЫ НЕ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА, ТО БЫЛО БЫ 5 из 5. Для монтажа норм, берите, не пожалеете, но цены стали п**)
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Использовали неделю на сборке мебели в цеху. Работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично! Мне нравится, биение на уровне нулевого!
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2024
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
Шурик огонь,в руке лежит удобно,кейс запломбирован,две пломбы,пластинку-зажим надо внедрить,как у известной фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж оценил, сказал ничем не хуже популярных брендов, а цена вдва раза ниже тех же брендов.


Дрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), сумка, Профессионал (DL-121-42) - стоимость товара 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...