Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21X (без АКБ и ЗУ)
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
4
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 070 руб.
В наличии
Код товара: 711331
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9 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, держатель для бит, скоба-фиксатор, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
4
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
150
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
30000
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21X (без АКБ и ЗУ)
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная BORT BAB-21X — это высокопроизводительный инструментнового поколения, предназначенный для работы как в домашних условиях, так и в условиях профессиональных ремонтов и строительных работ. С этой моделью вы сможете легко справляться с любой задачей, будь то сверление, закручивание или демонтаж.BORT BAB-21X — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и многофункциональный инструмент, который справится с любой задачей. Обратите внимание, что дрель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, поскольку она совместима с системой Makita 18V LXT, что открывает дополнительные возможности для пользователей, уже имеющих эту систему.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, дополнительная рукоятка, держатель для бит, скоба-фиксатор, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
4
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
150
Макс. диаметр сверления дерева
26
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
30000
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная BORT BAB-21X — это высокопроизводительный инструментнового поколения, предназначенный для работы как в домашних условиях, так и в условиях профессиональных ремонтов и строительных работ. С этой моделью вы сможете легко справляться с любой задачей, будь то сверление, закручивание или демонтаж.BORT BAB-21X — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и многофункциональный инструмент, который справится с любой задачей. Обратите внимание, что дрель поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, поскольку она совместима с системой Makita 18V LXT, что открывает дополнительные возможности для пользователей, уже имеющих эту систему.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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