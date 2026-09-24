Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (776.2.2.79)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
В наличии
Код товара: 716901
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7 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
кейс, крепление для ремня, угловая насадка, эксцентриковая насадка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, кг.
1.5
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (776.2.2.79)
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (776.2.2.79)
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
кейс, крепление для ремня, угловая насадка, эксцентриковая насадка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
нет
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (776.2.2.79)
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
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Теги товара: Безударные, Двухскоростные
Купить Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-13/18В 50 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (776.2.2.79) - по цене 7800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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