Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ аккум. патрон:быстрозажимной
Оснащенная бесщеточным электродвигателем дрель-шуруповерт Makita HP332DZ Без ЗУ и АКБ станет отличным выбором как для профессионалов, так и для мастеров, привыкших выполнять работу по дому с помощью высококачественных инструментов профессионального класса. Модель на 100 процентов соответствует этому критерию: вы сможете работать с высокой интенсивностью и безупречным качеством. Инструмент рассчитан на сверление отверстий и работу с крепежными изделиями. Предусмотрен ударный механизм. Оснащение устанавливается с помощью патрона быстрозажимного типа. Дрель-шуруповерт Makita HP332DZ Без ЗУ и АКБ имеет 2 скоростных режима и 18 ступеней крутящего момента. Максимальный крутящий момент равен 35 Н·м. Максимальная частота вращения составляет 1500 оборотов в минуту. Имеется подсветка рабочей зоны, пользу от которой вы сможете ощутить в при любом уровне освещенности. Для питания дрели-шуруповерта используется 10.8-вольтовый аккумулятор, относящийся к литий-ионному типу. Батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят. Масса инструмента равна 1060 г.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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