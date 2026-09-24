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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21)

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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 5
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 6
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 7
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 8
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 9
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 10
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 11
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 12
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 13
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 14
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 15
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 16
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 17
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 18
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 19
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 20
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 21
Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21)
8 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
300x100x260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х10
Вес, кг.
3.36

Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21)

Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 12 мм диаметром и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
165
Макс. диаметр сверления дерева
40
Макс. диаметр сверления металла
15
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Габариты без упаковки
300x100x260 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт STEHER системы LMS с увеличенным крутящим моментом предназначена для быстрого заворачивания саморезов до 12 мм диаметром и сверления отверстий до 40 мм в дереве. Длительная работа от одного заряда обеспечивается эффективным двигателем BRUSHLESS. Расширенная функциональность за счет ударного режима работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), (CB-165-21) - купить по цене 8310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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