Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE
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Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639341
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х28х15
Вес, кг.
3
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita CXT DF033DWAE
Дрель-шуруповерт Makita DF033DWAE – компактный аккумуляторный инструмент, который позволит эффективно справляться с различными задачами. В нем установлены щеточный двигатель и патрон стандарта HEX. Данная модель предлагает на выбор 2 скорости и 20 положений регулировки крутящего момента. Для повышения комфорта в эксплуатации инструмента имеются реверс и подсветка. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует более удобному удержанию дрели-шуруповерта. Вместе с Makita DF033DWAE поставляются 2 сменных аккумулятора, устройство зарядки, бита и кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт Makita DF033DWAE – компактный аккумуляторный инструмент, который позволит эффективно справляться с различными задачами. В нем установлены щеточный двигатель и патрон стандарта HEX. Данная модель предлагает на выбор 2 скорости и 20 положений регулировки крутящего момента. Для повышения комфорта в эксплуатации инструмента имеются реверс и подсветка. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует более удобному удержанию дрели-шуруповерта. Вместе с Makita DF033DWAE поставляются 2 сменных аккумулятора, устройство зарядки, бита и кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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