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Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

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Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 11
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 12
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 13
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 14
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 15
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 16
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 17
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 18
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 19
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 20
Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681468
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Размеры в упаковке, см
26х19х12
Вес, кг.
1.6

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Ударная дрель-шуруповерт Makita HP002GZ относится к профессиональным инструментам с бесщеточным двигателем. Прибор поставляется без ЗУ и АКБ, требуя для работы фирменный аккумулятор 40 В с креплением-слайдером. Прорезиненная ручка легко удерживается даже в неудобном положении, упрощая работу со сложными конструкциями и разными материалами. Прибор Makita HP002GZ обладает двумя скоростями, удобной настройкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность гарантируют система торможения, блокировка шпинделя и защита от случайного запуска. Реверс поможет быстро изъять застрявший патрон, а автоматическая подсветка упростит работу в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Описание
Ударная дрель-шуруповерт Makita HP002GZ относится к профессиональным инструментам с бесщеточным двигателем. Прибор поставляется без ЗУ и АКБ, требуя для работы фирменный аккумулятор 40 В с креплением-слайдером. Прорезиненная ручка легко удерживается даже в неудобном положении, упрощая работу со сложными конструкциями и разными материалами. Прибор Makita HP002GZ обладает двумя скоростями, удобной настройкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность гарантируют система торможения, блокировка шпинделя и защита от случайного запуска. Реверс поможет быстро изъять застрявший патрон, а автоматическая подсветка упростит работу в труднодоступных местах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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