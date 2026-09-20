Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт Makita HP002GZ аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Ударная дрель-шуруповерт Makita HP002GZ относится к профессиональным инструментам с бесщеточным двигателем. Прибор поставляется без ЗУ и АКБ, требуя для работы фирменный аккумулятор 40 В с креплением-слайдером. Прорезиненная ручка легко удерживается даже в неудобном положении, упрощая работу со сложными конструкциями и разными материалами. Прибор Makita HP002GZ обладает двумя скоростями, удобной настройкой крутящего момента (21 ступень) и режимом сверления. Безопасность гарантируют система торможения, блокировка шпинделя и защита от случайного запуска. Реверс поможет быстро изъять застрявший патрон, а автоматическая подсветка упростит работу в труднодоступных местах.
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