Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bosch EasyDrill 1200 (06039D3002)
Аккумуляторная дрель EasyDrill 1200 – именно то, что нужно. Это небольшой и легкий инструмент, отличающийся простотой настройки, а также удобством использования и управления без снижения производительности. Предусмотрено 20 предустановленных настроек крутящего момента, настройка сверления и двухскоростной редуктор, обеспечивающий оптимальную мощность и скорость для каждой задачи. Встроенный светодиодный фонарь освещает заготовку, обеспечивая хорошую видимость в любых условиях работы. Патрон с одной муфтой позволяет быстро и легко заменять биты. Эта дрель оптимально подходит для быстрого начала работ по завинчиванию и сверлению по дереву, металлу и пластмассе.
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