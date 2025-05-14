Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), (ДШЛ-125-21)
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), (ДШЛ-125-21)
Дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-125-21 предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Высокий крутящий момент позволяет использовать инструмент для широкого спектра крепежа вплоть до 6 мм. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю смену оснастки. Электронный тормоз двигателя исключает выбег при остановке. Рукоятка с противоскользящей накладкой способствует надежному хвату инструмента . Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях слабого освещения. Высокий крутящий момент – для широкого спектра крепежа до 6 мм Функция блокировки шпинделя – быстрая замена оснастки Электронный тормоз двигателя в ЗУБР ДШЛ-125-21 – исключает выбег при остановке Функция реверса – для легкого выведения застрявшего в материале сверла Регулировка крутящего момента – для широкого спектра применения Многофункциональный выключатель – управление всеми режимами работы двигателя Встроенная подсветка – для комфортной работы при слабом освещении Рукоятка с противоскользящей накладкой – для лучшего контроля инструмента Магнитный держатель для бит – биты всегда под рукой Быстрозарядное интеллектуальное устройство – для бережной и полной зарядки аккумулятора Единая аккумуляторная система С1-12 В – для применения с множеством инструментов Дрель-шуруповерт Аккумулятор Быстрозарядное устройство Бита 50 мм (PH, PZ) Руководство по эксплуатации Коробка
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Теги товара: Двухскоростные
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Достоинства:
Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
все замечательно, спасибо продавцу, надеемся что оправдает ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в коробке, рассчитывала на бардачок, тк заказывала в подарок. В работе не видела, но при полном небольшом комплекте как заявлено)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Достоинства:
Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены, хороший товар
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), (ДШЛ-125-21)
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Достоинства:
Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
все замечательно, спасибо продавцу, надеемся что оправдает ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в коробке, рассчитывала на бардачок, тк заказывала в подарок. В работе не видела, но при полном небольшом комплекте как заявлено)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Достоинства:
Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены, хороший товар